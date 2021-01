Keno Martell se lesiona previo al debut del circuito de la ciudad en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Exatlón se renueva para mantener a los espectadores al límite de la adrenalina con una pista inédita que exigirá el mayor esfuerzo de los atletas; sin embargo, Keno Martell no pudo disfrutarla debido a que se lastimó el pie mientras calentaba.

Ante esto, el atleta azul tuvo que perderse el debut de este nuevo circuito que representa un reto mayor para los Titanes y Héroes que tenían que luchar por la Supervivencia.

“Dos grupos buscando la supremacía, dos bandos que anhelan convertirse en los reyes de la calle, cuando ellos toman las calles, en ese momento la ciudad cambia, se sale de control, tráfico y riesgo, ritmo y acrobacia, atletas urbanos trazadores de la megalópolis”, es parte de lo que recalcó Antonio Rosique al presentar este nuevo circuito.

De este modo, los atletas se tendrán que convertir en verdaderos “hijos de la jungla de concreto”, donde “solo los más aptos triunfarán y solo un bando puede salir victorioso”.

Por su parte, los atletas aseguraron que estaban emocionados por poder recorrer una pista retadora como la Ciudad Enfurecida.

Ernesto Cázares, quien es un atleta de parkour, señaló que la pista será una gran oportunidad para que practique su deporte en Exatlón.

“Está muy padres ciertos puntos del circuito, la verdad es que sí me llama mucho la atención saltar, lo que más me gusta es ver coches, porque en mi vida normal nunca me había subido al techo de un coche, entonces aquí es donde lo puedo hacer sin tener problemas. Sí tiene muchos lugares donde se puede hacer buen parkour y sí emociona mucho hacerlo”, afirmó el atleta de los Héroes.

En tanto, Mau Wow detalló que le gusta la idea de que cada uno de los circuitos de Exatlón tenga una temática específica.

“Estoy feliz de que estoy aquí y estoy conociendo circuitos nuevos. Me gusto mucho este que tiene el tema de la ciudad y me da curiosidad ver todo el trabajo de arte”.



Pato Araujo se lastima

El circuito de la Ciudad Enfurecida resultó de tal nivel de complejidad que los atletas de Exatlón se vieron con varios riesgos, como Pato Araujo, quien mientras cumplía con la pista se dio un golpe en la cara que afortunadamente no pasó a mayores.

