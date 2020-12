Keno Martell y Pato Araujo hablan tras su pelea en el Exaball por la que fueron suspendidos. (VIDEO)

Luego de que protagonizaran una pelea mientras jugaban Exaball en el programa del pasado 21 de diciembre y tras dos competencias suspendidos, Keno Martell y Pato Araujo ofrecieron unas palabras respecto a lo sucedido.

Sobre la situación que provocó que fueran suspendidos por cuatro competencias, Keno Martell y Pato Araujo afirmaron que están conscientes del error que cometieron al dejarse llevar por las emociones del momento.

Los atletas hablaron de su pelea antes de la primera contienda de este miércoles 23 de diciembre y por petición de Antonio Rosique.

El primero en expresar su sentir fue el integrante del equipo azul, Keno Martell.

“He estado pensando estos días, definitivamente quiero pedir una disculpa al equipo rojo, a ti, a mi equipo también, a la gente y a todos los padres de familia que les dejan a sus hijos ver el programa y que con fían en nosotros”, aseguró.

En ese mismo sentido, afirmó que no actuó de la mejor manera. “Creo que reaccioné, no fue de la manera correcta, mucho menos con la responsabilidad que tenemos al estar aquí. No quiero que eso vuelva a pasar ni conmigo ni con ninguno de mis compañeros ni del otro equipo. Quiero prometer que jamás volverán a ver esas acciones de mi parte”, abundó.

Tras las palabras de Keno Martell, Pato Araujo hizo lo propio y aseguró que ya no quiere que se repita una situación similar.

“Pedirles una disculpa a todas las personas en México, a ustedes, al equipo azul, a la producción. Yo también espero que ya no se vuelva a repetir un incidente de estos”, refirió el atleta de Titanes.

Reconoció que no debió de haber actuado como lo hizo. “No debí haber actuado así ante el empujón y yo creo que es con lo que tenemos que trabajar todas las personas que somos temperamentales, el saber en qué momentos tenemos que parar”, dijo Pato Araujo.

