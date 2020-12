Aristeo Cázares se quiebra y rompe en llanto debido a que se enteró que su mamá está mal de salud.

Aristeo Cázares es uno de los atletas que los televidentes identifican como uno de los más fuertes de Exatlón: Titanes vs Héroes, no solo por su poder atlético, sino por su carácter, ya que siempre ha sabido sobreponerse de cada dificultad que se le presenta.

Sin embargo, el atleta rojo acaba de dar una muestra de humanidad al quebrarse ante sus compañeros y las cámaras, debido a que se enteró que su mamá está mal de salud.

Sobre el tema, Aristeo Cázares detalló que su hermano Ernesto Cázares, quien se acaba de reincorporar al programa para parte del equipo de Héroes, le compartió lo que está atravesando su mamá.

“Mi hermano me dio una noticia que no esperaba en lo absoluto y por eso me sentí bastante mal”, afirmó el atleta en una charla con sus compañeros de equipo.

En ese mismo sentido, Aristeo Cázares detalló que considera que, durante esta temporada, Exatlón le ha dado varias lecciones.

“Aquí esta temporada, lo he dicho no sé por qué razón, de verdad no lo entiendo, me está tratado de una forma brutal el Exatlón, dándome lecciones duras “, afirmó.

Asimismo, Aristeo Cázares compartió que para él es una situación muy complicada lo que está viviendo al saber que su mamá está mal de salud. “Es para mí una situación muy complicada emocional y mentalmente”, dijo.

También, reveló parte de lo que ocurre con su mamá y que lo tiene así de afectado. “Le diagnosticaron algo a mi mamá y está internada”, afirmó.

Finalmente, Aristeo Cázares dijo que pese a la situación no se dejará vencer y seguirá con toda su concentración en Exatlón.

“Es una de esas veces en la vida en la que puedes descansar en alguien y más cuando es tu hermano. Voy a seguir esforzándome, voy a seguir dando todo aquí”, reveló Aristeo Cázares.

