Pascal Nadaud abre su corazón y habla de la rivalidad que sostiene con ‘Wushu': “Perdió mi confianza”.

Pascal Nadaud abrió su corazón en las tierras de Exatlón: Titanes vs. Héroes para hablar de la fricción que tiene con su compañera del equipo azul Cecilia Álvarez ‘Wushu’.

Y es que, cuatro atletas, se reincorporaron a la competencia deportiva más demandante de la televisión gracias a la votación del público.

Pamela Verdirame, Mau Wow, Cecilia Álvarez y Ernesto Cázares llegaron a las tierras de República Dominicana para mejorar sus habilidades deportivas y reunirse con sus compañeros.

Sin embargo, la llegada de ‘Wushu’ causó polémica entre los usuarios de las redes sociales, quienes notaron el frío recibimiento que le dieron sus compañeros de Héroes.

Posteriormente, Pascal abrió su corazón con Doris dentro de la fortaleza, donde reveló el motivo que lo orilló a distanciarse de su compañera del equipo azul.

El problema que tuve con ella fue desde que pasó lo de Pato; yo solo escuché cuando le gritó. Yo intervine, hablé con ella y ella me juró que no había hecho nada, pero cuando supe que sí había hecho algo, ahí perdió mi confianza. Me quedé con un mal sabor de boca, no está cool

Y es que, para ‘Blue Viper’, todo comenzó cuando la practicante de wushu se peleó con Pato Araujo. En dicha pelea, el futbolista llamó a su rival “cerda” y “gorda” provocando el enojo de los participantes.

Sin embargo, Pascal no sabía que Cecy también le había propinado un codazo al también conocido como ‘Capitan Araujo’. Desde ese momento, el jugador de rugby se distanció de Álvarez y puso sus respectivos límites.

Lo peleé, no sabes cómo lo peleé y no se sintió padre. No me gustaría que ella se sintiera incómoda y en su cuarto sola sin querer salir. Tenemos que hablarlo todos por su bien y por el nuestro

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Y es que, hace unos días, el jalisciense reveló en plena ceremonia de Exatlón que estaba entusiasmado por la llegada de su amigo Ernesto Cázares, pero no estaba muy contento con la reincorporación de ‘Wushu’.

Por su parte, el equipo de Titanes notó las rivalidades entre los integrantes del equipo azul. “Wushu, como que no sentí que estuviera bien recibida” y “Nadie le aplaudió” fueron algunos comentarios que arrojaron Aristeo Cázares y Heliud Pulido.

Pese a todo, los integrantes del equipo azul confesaron que tendrían una plática para resolver sus diferencias y llevar una sana convivencia entre todos los integrantes de Héroes.

En otros temas, Cecilia Álvarez no ha confesado si notó la indiferencia de los Héroes tras su llegada. En su momento, la famosa participante confesó que entraría con otra actitud a la competencia, pues quería romper sus limites para convertirse en una gran atleta.

La reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, pues los internautas expresaron sus opiniones y crearon memes sobre lo acontecido con los famosos atletas de Exatlón: Titanes vs. Héroes.

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