Te invitamos a participar en la entrevista a Mariano Razo de Exatlón a través de nuestro Facebook Live.

Pese a tener una de sus mejores participaciones, Mariano Razo perdió el duelo de eliminación y con ello se despidió de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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El gimnasta de 21 años se encontraba en uno de los mejores momentos en lo que respecta a su participación en las tierras y playas de Exatlón, siendo uno de los atletas que más puntos entregaba a su equipo y pieza indispensable en la defensa de la fortaleza.

Sin embargo, el sueño para Mariano Razo llegó a su final cuando se enfrentó a Aristeo Cázares y Heliud Pulido, quienes sellaron su permanencia en el programa más demandante de la televisión.

Con una sonrisa en el rostro y un semblante de felicidad, Mariano Razo se despidió de Exatlón: Titanes vs Héroes con emotivas palabras para sus compañeros y los millones de seguidores que nos acompañan de lunes a jueves y domingos en la pantalla de Azteca UNO.

Estoy feliz de haber competido contra los dos campeones, fue una muy buena carrera. Me quedé con una vida y creo que ahí fue donde logré sacar lo mejor de mí dije ‘tengo que cambiar lo que estoy haciendo’ porque si seguía con lo mismo iba a fallar

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¿Qué más dirá Mariano Razo sobre su participación en Exatlón México? No te pierdas en punto de las 16:30 horas por medio de nuestro Facebook Live, una entrevista con el joven atleta, quien está dispuesto a decir todo sobre su participación en el reality deportivo.

Y es que en el duelo donde perdió la oportunidad de continuar en esta aventura, Heliud Pulido y Aristeo Cázares se enfrascaron en un intercambio de palabras por un malentendido que dará mucho de qué hablar en los próximos días.

