La ganadora de MasterChef México, Adriana, revela que no logró hacer amistad con ninguno de sus compañeros.

Hace unos días se vivió la gran final de la cocina más famosa de México, donde Adriana Salcedo se convirtió en la absoluta ganadora de la octava edición de Masterchef.

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Sin embargo, no todo fue positivo para la sinaloense, pues reveló que prácticamente no se lleva con nadie de los compañeros con los que compitió en el reality show.

Tomé la decisión de apartarme, porque yo soy así, de que la gente que me vibra, yo estoy con ellos, pero eso no quiere decir que tenga conflicto con los demás, para mí es ‘vámonos respetando si no nos llevamos tan bien’, el problema es si se pierde el respeto, pero cuando se fueron mis amigos yo dije ‘aquí estoy sola porque así lo quiero, prefiero estar sola’

Ante las críticas que señalan a Adriana como la villana de esta edición, la joven se rió y expresó que la gente puede pensar lo que quiera, pues lo que le importa es que los sinaloenses la apoyan y se sienten orgullosos de ella.

Lo que yo te puedo decir es que tengo un carácter muy fuerte y soy muy de frente. A mí no me gusta el pleito ni andarte cuchicheando. Yo siempre fui de ‘¿tienes un problema conmigo? Me lo puedes decir’, tal vez eso se ha malinterpretado, no lo sé, yo estoy contenta con lo que hice, no cambiaría absolutamente nada y la gente puede juzgar o decir, al final son personas que no me conocen, que solo me vieron dos horas, una vez a la semana

También, añadió que esta gran competencia se trata de hacer gastronomía mexicana, comida que representa a nuestro país, aunque para unos puede ser simple para ella no.

Desde lo muy personal creo que toda comida es digna, el como tú la prepares, transformes, le pongas tu esencia, eso ya es de ti, yo he ido a muy buenos restaurantes de chefs increíbles que en su menú tienen un sope. Es algo de la comida mexicana y para mí es muy representativo de aquí, de mi estado, y yo lo quise transformar y si creen que un sope es poca cosa, pues para mí, es MasterChef México y el maíz es lo más emblemático del país

Tras estas situaciones donde ha sido fuertemente criticada, Adriana mencionó que no le afecta en lo más mínimo.

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