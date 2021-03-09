MasterChef: Las palabras de Adriana Salcedo tras ser la ganadora de la cocina más famosa de México.

Concluyó la octava temporada de MasterChef México con Adriana Salcedo como la ganadora, por ello te contamos un poco más de la sinaloense.

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Luego de ser la ganadora del reality de Azteca UNO, Adriana Salcedo compartió un poco de su vida y su amor a la cocina, como lo demostró en la cocina más famosa de todo México.

Mencionó que su gusto por la cocina comenzó desde que era muy joven, pues siempre le interesó saber cómo le quedarían los platillos si los realizaba con el apoyo de tutoriales en internet.

La ganadora de MasterChef México dio a conocer que desde que se estrenó el reality show, siempre fue una fiel seguidora de cada una de las temporadas.

Su trayectoria en la industria culinaria fue gracias a que tuvo la oportunidad de laborar en restaurante, como lavalozas y en el equipo de limpieza.

Es por eso que la exparticipante de MasterChef México ha tratado de aprovechar y sacarle el mayor beneficio a las experiencias que ha tenido a lo largo de su trayectoria.

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También, Adriana Salcedo indicó que cuando llegó al programa no dudó ni un segundo en aprovechar la oportunidad y fijarse grandes objetivos y hasta las críticas hacia sus compañeros las tomaba personales para aprender de los errores.

