Adriana, ganadora de MasterChef México, revela en qué va a gastar su millón de pesos tras convertirse en campeona.

Adriana Salcedo, reciente ganadora de MasterChef México, se convirtió en una de las cocineras más populares en la actualidad. Y es que la sinaloense cautivó a millones de televidentes con sus maravillosas habilidades en la cocina más famosa de México.

Recordemos que Adriana se enfrentó a una cardíaca final contra sus compañeros Erubiel Sosa e Itzel Paniagua, quienes también deleitaron el paladar de los chefs Betty, Herrera y Joserra.

Salcedo, quien demostró su fuerte carácter en MasterChef, se presentó en el foro de nuestro programa Venga la Alegría para contar detalles de su triunfo.

“Ha sido el sueño de mi vida, una experiencia increíble, un viaje emocional que me ha cultivado y hecho ser una persona totalmente diferente. Ha sido un camino de vida increíble”, confesó la famosa cocinera para millones de televidentes mexicanos.

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Adriana Salcedo revela en qué va a gastar su millón de pesos

Además de levantar la brillante copa de MasterChef 2021, Adriana Salcedo también se fue casa con un millón de pesos.

Sin embargo, la sinaloense confesó que podría gastar su premio en un emprendimiento relacionado a la gastronomía. Adriana trascendió que su sueño es abrir un restaurante de comida dulce o salada, aspecto que definiría con el paso del tiempo.

Además, la ganadora de MasterChef México quiere utilizar parte de su premio para seguir puliéndose como chef.

“Mis planes son seguirme preparando, seguirme cultivando, seguir preparándome cómo cocinera. Más que nada en el ámbito de la repostería”, expresó Salcedo, quien en su momento, también pensó en cursar la carrera de gastronomía.

Adriana Salcedo se convirtió en una de las participantes más controversiales en la cocina más famosa de México, donde recibió múltiples críticas por sus gestos y personalidad temperamental.

Pese a todo, la sinaloense demostró ser una verdadera guerrera, pues se ganó el corazón de nuestros queridos chefs con sus exquisitos platillos de primer nivel.

La cocinera también dejó al descubierto sus maravillosas habilidades para la repostería, pues presentó pasteles, panques y hasta mini roles de canela que recibieron elogios de sus compañeros.

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