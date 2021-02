La chef Betty, de MasterChef México, compartió el secreto para bajar 22 kilos: “Tengo una excelente digestión”.

La chef Betty se convirtió en todo un ícono de la pantalla chica, pues cautivó a los televidentes con sus dotes culinarios tras participar como jurado en MasterChef México.

Por si fuera poco, la guapa cocinera también dio de qué hablar con su espectacular cambio físico. Recordemos que, la nayarita, tuvo una impresionante evolución de la que todos fuimos testigos.

La empresaria se sometió a una estricta dieta para ganar una silueta definida y saludable. Meses después, la querida chef apareció en televisión con una envidiable figura que arrancó suspiros entre millones de latinos.

Seguramente, muchas personas se preguntaron cómo Betty Vázquez logró una cintura de avispa que fue muy halagada entre los usuarios de las redes sociales.

Pues bien, la talentosa mexicana reveló para un importante medio de comunicación, cómo logró perder peso en tan solo unos meses.

“Es un método científicamente comprobado y seguido y apoyado Pronokal y el método se llama PnK. A través de una alimentación sana, de rutinas disciplinadas en tu forma de comer entras en este proceso de cetosis acompañada por médicos profesionales. He bajado 22 kilos en 10 semanas y cachito. Lo que es comer bien. No es un producto que vas y compras, tienes análisis médico y vas acompañada por un proceso psicológico y un coach físico”, confesó la bellísima artista, quien también es dueña de su propio restaurante en Nayarit.

La chef Betty no estuvo sola en este proceso, pues contó con la ayuda de un coach y personas especializadas que estuvieron al pendiente de su salud.

Piensa que toda la vida te has dado el gusto por la boca, y que de repente ves limitada tu ingesta de muchas cosas que emocionalmente te hacían sentir bien. Entonces sí debes de acompañarte, y en el proceso a lo mejor le hablas menos a tu coach, pero hay días en que te apoyan. Desayuno, tengo una colación, como, tengo una colación y ceno

“Como cocinera profesional hago mis alimentos y de verdad, las imágenes no mienten. Son cinco fases donde debes de perder un porcentaje de tu peso en cada fase. La primera fase es la más dura porque no tienes proteína animal, sino desdoblada, tienes productos que te suplen tu proteína, pero dándote todos los requerimientos”, trascendió la nayarita, revelando que también come productos muy sanos como avena, verduras, frutas, ensaladas mixtas, sopas de champiñones y hasta licuados de frutas.

Y te vas acomodando en tus horarios, y en las siguientes fases vas aprendiendo a comer pollo, carne, todo lo demás y hasta que terminas en una quinta fase en tu peso

La chef Betty habla de sus problemas de salud antes de perder 22 kilos

No todo fue miel sobre hojuelas, pues la querida juez de MasterChef confesó algunos problemas físicos que enfrentó antes de someterse a su estricta dieta.

Me estaba abrochando el zapato y no podía respirar y era la gordura. Me cansaba, estaba de mal humor. Hoy duermo bien, tengo una excelente digestión, no te cuelgas, porque es la diferencia cuando estás bien alimentada, te vas compactando y tu piel reacciona

Actualmente, la chef Betty es una inspiración para millones de mujeres que sueñan con tener una espléndida cintura de muñeca.

Y es que, la experta en gastronomía también se convirtió en un icono de estilo para miles de personas en todo México.

Tras su radical cambio físico, nuestra querida chef también presumió su cuerpo enfundado en las prendas más elegantes y a la moda de la televisión.

En cada episodio de MasterChef, Betty Vázquez aparece portando los atuendos más estrafalarios, mismos que complementa con accesorios que se vuelven una completa tendencia entre chicas y grandes.

