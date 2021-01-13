Así fue el radical cambio de la Chef Betty antes de convertirse en una reconocida juez de MasterChef México.

En MasterChef México hemos sido testigos de sorprendentes participantes que dejan el corazón en la cocina más famosa del país; sin embargo, también hemos visto la sorprendente evolución de los jueces Chef Herrera, José Ramón Castillo y por supuesto Chef Betty.

Esta última se convirtió en todo un fenómeno de las redes sociales, pues se dio a conocer por sus extravagantes atuendos y colorido maquillaje en cada uno de los capítulos del programa culinario.

La querida chef mexicana realizó un espectacular debut en la cocina más famosa de México en el 2015, pues enamoró a todos con sus consejos y tradiciones culinarias.

Fue hace más de cinco años, cuando Betty Vázquez se presentó con sus características gafas cuadradas, uniforme blanco y una elegante coleta que dejó al descubierto su afinado rostro.

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La mexicana cautivó a toda la audiencia con su inteligencia, pues recordemos que se preparó en escuelas estadounidenses y en la Escuela de Arte Culinario ‘Le Cordon Bleu’ de Francia.

Desde que era muy joven, esta reconocida chef demostró singulares dotes para la cocina, razón que la llevó a ser una de las máximas exponentes de la gastronomía del pacífico mexicano.

Una vez en MasterChef México, la chef Betty demostró otras de sus pasiones como la moda y el maquillaje, pues en cada capítulo fuimos testigos de sus sorprendentes cambios de look.

Fue gracias a sus vaporosos vestidos, estrafalarios estampados o elegantes abrigos que la mexicana comenzó a volverse una completa sensación entre los admiradores de MasterChef México.

Esta nueva temporada no fue la excepción, pues la cocinera profesional llegó más reinventada que nunca para conquistar a los televidentes.

Y es que Betty, cuenta con un gran equipo creativo que la deja como una completa muñeca con rostro de porcelana y vestidos de celebridad.

Y, aunque la querida chef constantemente se vuelve tendencia por su original estilo, también arrasa entre los televidentes con su corazón de oro, inteligencia, creatividad, belleza y ternura.

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