MasterChef: Conoce todo sobre Itzel Paniagua, una de las finalistas de la cocina más famosa de México.

Itzel Paniagua es una de las finalistas de MasterChef México gracias a que es una de las cocineras más talentosas y controversiales porque sus comentarios suelen tener muchas reacciones en los televidentes.

Para comenzar, el esposo de la rubia se llama Pato Caso y ella comparte constantemente fotos de él en Instagram. Ella tiene 30 años, es originaria de la Ciudad de México y se dedicaba a la administración de instituciones antes de entrar al concurso.

Itzel es una de las finalistas de MasterChef, junto a Erubiel y Adriana

La chef ha dicho que su inspiración para cocinar son su mamá y su abuelita y considera que un cocinero se convierte en artista cuando tiene cosas que decir a través de sus platos.

En la parte sentimental, con él ha formado la familia que siempre soñó.

La cocinera se ganó el respeto de muchos televidentes cuando en uno de los episodios estuvo a punto de salvarse y sus compañeros la dejaron en el reto de eliminación, pero les demostró que pudo subir al balcón de todas formas por su propio mérito.

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La concursante del MasterChef México se encuentra en Instagram con el usuario de @paniagua.itzel, ahí comparte aspectos de su vida personal y también hace videos en vivo con tips de cocina.

A la rubia cocinera le costó trabajo llegar a la final, pues luego de una clase impartida por el chef Abel Hernández Mejía, el cuarto reto de MasterChef de la noche del más reciente episodio, fue basado en merengues. Un bien logrado baked alaska daría el pase a la final a un participante, que en esta ocasión fue Itzel.

La rubia cocinera se mostró impactada y preocupada cuando pasó a la degustación de su postre con los jueces, pues no decían casi nada respecto a su plato presentado.

Sin embargo, en la deliberación, el baked alaska de Itzel resultó ser definido como el mejor por los chefs y se ganó un lugar en la final en la cocina más famosa de México.

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