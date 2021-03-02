Conoce a nuestra querida Adriana, finalista de MasterChef México y una de las favoritas para ganar el reality.

Adriana es una de las participantes más queridas de MasterChef México, pues sus actitudes y habilidades han hecho que se convierta en una las favoritas del programa y en la primera finalista.

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Por eso ahora te contamos un poco más sobre esta gran cocinera que se ha robado el corazón de millones de fans. Su nombre completo es Luz Adriana Salcedo, tiene 26 años y es originaria de Guasave, Sinaloa. Esta participante MasterChef México ha destacado por sus participaciones y por las buenas críticas que recibe de los expertos, quienes la reconocieron como una de las seleccionadas que va a buscar el reality.

Antes de entrar a MasterChef, Adriana se dedicaba a vender jugos y era cajera en una tienda de conveniencia. La joven mencionó que estudiaba derecho, pero lo abandonó para seguir su sueño de ser cocinera y seguir ampliando sus habilidades.

También, mencionó que le gustaba ver tutoriales de cocina para poder aprender más y aplicarlo en sus preparaciones, se considera una persona versátil a la hora de cocinar, situación que ha demostrado semana a semana con sus preparaciones que la han llevado a estar entre los mejores de la competencia.

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Recordemos que, hace unos días, se reveló el platillo con el que Adriana se quedó en la competencia, mismo que recibió muchas críticas y al mismo tiempo mucho apoyo por los fans, ya que se trata de unos chilaquiles.

