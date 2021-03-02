Erubiel ha mostrado una gran evolución en MasterChef México, pues en el inicio del programa se caracterizó por la falta de limpieza en su espacio de trabajo; sin embargo, con el paso del tiempo se fue ganando el cariño del público y el respeto y admiración de los jueces.

El cocinero es originario de Veracruz y tiene 36 años de edad, antes de entrar al concurso, Erubiel se desempeñaba como perito de tránsito, es decir, se encargaba de dictámenes periciales para determinar quién es el responsable en un accidente vial.

Erubiel Sosa heredó el talento gastronómico de su abuelita, el cual ha logrado sorprender a propios y extraños con sus más recientes logros en sus platillos.

Te puede interesar: Exatlón: Lo que pierden Héroes y las playas más demandantes tras la lesión de la basquetbolista Casandra Ascencio.

Erubiel Sosa es uno de los tres finalistas de MasterChef

En los inicios de MasterChef México, el cocinero era uno de menos queridos por los fans, pero con el paso de los capítulos, se ha ganado el cariño del público.

El concursante logró cambiar su limpieza en su área de trabajo, así que eso junto con su honestidad han hecho que sea uno de los favoritos del público.

El gran finalista de MasterChef México tiene más de 27 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram llamada @eru_pandamasterchef, ahí, comparte sus momentos más importantes para él.

Recientemente, Carmen Miranda, la ganadora de MasterChef La Revancha, se dio cita en MasterChef para dar una clase de boudin noir, en este reto el ganador fue Erubiel, quien hasta chocó las palmas con la chef de lo bueno que resultó ser su plato.

También podría interesarte: Conoce a nuestra querida Adriana, finalista de MasterChef México y una de las favoritas para ganar el reality.

El cocinero presentó "Le morongué", una platillo con arroz hierbabuena, ajo, cebolla, lentejas, chorizo y vino blanco que logró cautivar a todos los jueces.