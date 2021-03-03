Exatlón: Así fue el rompimiento de Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro que ahora es una fuerte rivalidad.

Exatlón: Titanes vs Héroes está a punto de realizar el ataque final hacia la cumbre. Tus atletas favoritos tienen todo listo para disputarse una reñida final, donde solo una mujer y un hombre levantarán el peleado trofeo.

Por lo pronto, los concursantes comienzan a sentir el cansancio y a tener disputas con otros integrantes de su equipo. Tal es el caso de Casandra Ascencio, quien sostiene que Evelyn Guijarro es una infiltrada del equipo rojo.

La rivalidad entre estas dos atletas comenzó desde hace más de un mes, cuando ‘MVP’ notó que ‘Sniper’ apoyó eufóricamente a sus rivales Jazmín Hernández y Mati Álvarez.

Fue en la prueba contrarreloj femenil, cuando la famosa lanzadora de jabalina mostró su apoyo incondicional al equipo rojo, acto que desató cientos de críticas por parte de Casandra.

Las cosas no quedaron ahí, pues la basquetbolista profesional notó otra situación que le pareció muy extraña. Y es que, Mati Álvarez regaló múltiples puntos a ‘Sniper’ y se dejó perder a propósito, según confesó Ascencio para las cámaras de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Fue a finales de enero de este mismo año, cuando ‘MVP’ se alejó de su compañera del equipo azul, acusándola de tener una presunta alianza con ‘Terminator’ y ‘Rugby Girl’ para llegar a la final.

“Nos hizo ruido que Evelyn apoyara mucho a Jaz, pero cuando estás en una competencia debes enfocarte en tu equipo. No sé si las tres están haciendo una estrategia para quitarme”, confesó ‘MVP’ para las cámaras del reality show hace algunas semanas.

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Casandra Ascencio continúa creyendo en la deslealtad de Evelyn Guijarro rumbo a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes

Fue el día de ayer, cuando la querida basquetbolista profesional arremetió contra Evelyn Guijarro una vez más. Y es que, Casandra Ascencio dio a entender que ‘Sniper’ tuvo un buen rendimiento en estos últimos días debido a su alianza con Mati y Jazmín.

Evelyn estaba haciendo alianzas o cosas así que yo no podía controlar. No tenía ninguna prueba ni nada, pero sentía esa deslealtad. Sé que yo estoy haciendo las cosas bien….

“Esto me ha servido para darme cuenta que lo deportivo pasa un lado. Te das cuenta realmente quienes son las personas que conoces aquí”, concluyó la tapatía para millones de televidentes en casa.

La alianza entre Evelyn, Jazmín y Mati no se ha comprobado; sin embargo, es bien sabido que estas jóvenes atletas sostienen una sólida amistad fuera de República Dominicana.

Este trío de mexicanas regresó a Exatlón: Titanes vs Héroes para obtener la gloria; sin embargo, jamás se tocó el tema de una posible conspiración para sacar a Casandra Ascencio rumbo a la recta final del exigente reality show.

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