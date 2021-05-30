No te quedes sin estrenar en los Hot Days de Bodega Aurrera en Línea.

Todos estamos en búsqueda del mayor ahorro para nuestros bolsillos, ¡así que no lo pienses más! Con los Hot Days de Despensa a tu Casa de Bodega Aurrera en Línea podrás encontrar los productos que te encantan de línea blanca, electrónica, computación ¡y por supuesto, la despensa!

¿Qué comprar en los Hot Days de Despensa a tu Casa de Bodega Aurrera en Línea?

Línea blanca

¿Ya estás pensando en cambiar el refri o aprovechar el ahorro y comprar una nueva lavadora? Encuentra la línea blanca que más te gusta y pídela a través de Despensa a tu Casa de Bodega Aurrera en Línea: lavadoras, refrigeradores, estufas, frigobares, hornos eléctricos y más.

Electrodomésticos

Todo cuanto hay en el hogar es una inversión a largo plazo. Por eso, nunca están de más los electrodomésticos como una licuadora, plancha, aspiradora, horno de microondas, ventilador, cafetera o las populares freidoras de aire.

Electrónica y computación

¿Necesitas renovar tu equipo de trabajo? Podrás añadir una laptop a tu carrito ¡y recibirla en la hora y fecha que elijas! También puedes consentirte con un celular o una pantalla para seguir viendo tus series y programas favoritos.

Despensa

Si te gusta ahorrar sin salir de casa, ¡el servicio de Despensa a tu Casa de Bodega Aurrera en Línea es para ti! Pide tus productos favoritos de la despensa como alimentos enlatados, conservas, abarrotes, productos de la limpieza, hogar y más, llegarán a tu puerta tal y como si tú los hubieras escogido.

¿Cómo comprar en los Hot Days de Despensa a tu Casa de Bodega Aurrera en Línea?

Solamente necesitas abrir una cuenta con tu correo eléctrónico y tu nombre ¡sin necesidad de ingresar tus datos bancarios! El pago será contra entrega, es decir, al recibir tu pedido en casa, puedes pagarlo en efectivo, tarjeta de crédito, débito o vales de despensa.

Con Despensa a tu Casa de Bodega Aurrera en Línea* elige ahorrar y sobre todo, ¡hacer el pedido y recibirlo en la hora y fecha que elijas! Ahora que ya sabes qué puedes encontrar, ¡apúrate! Los Hot Days acaban en unas cuántas horas.

¡Aprovecha los Hot Days, días para comprar sin gastar de más!

*Consulta las tiendas participantes al solicitar el servicio Despensa a tu Casa de Bodega Aurrera en Línea o en los Términos y Condiciones en Despensa.BodegaAurrera.com.mx.

