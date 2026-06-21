Camila confiesa cuál es el libro que le cambió la vida en MasterChef 24/7

Estar encerrado en la cocina más famosa de México no solo pone a prueba la sazón y la resistencia física, sino también la fortaleza mental de los participantes. Tras asegurar su permanencia una semana más y disfrutar de las mieles del balcón, Camila aprovechó este sábado de descanso para abrir su corazón frente a las cámaras de Mundo MasterChef 24/7 , revelando uno de los títulos que le ha cambiado la vida.

Lejos de los sartenes y el estrés del reloj, la cocinera se tomó un momento para platicar con sus seguidores sobre sus pasiones fuera de la cocina. Fue ahí donde confesó cuál ha sido el libro que marcó un antes y un después en su historia personal y que, hasta la fecha, aplica como una filosofía de vida dentro del reality: "El Secreto", de la autora australiana Rhonda Byrne.

Camila de MasterChef 24/7 recomienda un libro que le cambió la vida

Este libro es una guía de superación personal que popularizó el concepto de la Ley de la Atracción. La premisa es que los pensamientos de las personas tienen la capacidad de atraer realidades similares a sus vidas, por lo que enfocar la mente en lo positivo y visualizar el éxito de forma genuina puede decretar que las cosas sucedan. Para Camila, estas páginas no son solo literatura, sino un manual de supervivencia para el día a día en MasterChef 24/7.