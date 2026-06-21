3 desayunos de MasterChef 24/7 que puedes preparar por menos de 200 pesos

Despertar con el antojo de un platillo digno del balcón de MasterChef 24/7 no tiene por qué convertirse en un golpe de realidad para tu cartera. Muchas veces vemos a los participantes del reality manipular ingredientes exóticos y costosos bajo la presión de los jueces, pero la verdadera magia de la cocina radica en la técnica y en saberle sacar provecho a los insumos básicos que todos tenemos en la alacena.

Si quieres consentirte este fin de semana con un menú de alta escuela sin salirte del presupuesto, aquí tienes tres opciones infalibles, llenas de sabor y perfectas para replicar en casa gastando menos de 200 pesos en el mercado.

Desayunos de MasterChef 24/7 por menos de 200 pesos

Chilaquiles, el clásico que nunca falla

El desayuno mexicano por excelencia ha salvado a más de uno en los retos de eliminación. El secreto para que queden de restaurante está en el balance de la salsa y el crujiente del totopo. Compra un kilo de tortillas, un cuarto de tomates verdes, chiles cuaresmeños y un manojo de cilantro para armar una salsa verde bien sazonada.

Croque Madame al estilo MasterChef 24/7

Si tienes ganas de algo más sofisticado y con estilo europeo, este sándwich es la respuesta. Solo necesitas pan de caja grueso, unas rebanadas de jamón de pierna y queso tipo gouda o manchego que se derrita chulo. La clave del éxito es preparar una salsa bechamel clásica en sartén con un toque de mantequilla, harina y leche. Tuesta el sándwich, báñalo con la salsa, gratínalo y colócale un huevo tierno encima. Es un desayuno vistoso, reconfortante y que rinde para dos personas.