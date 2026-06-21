Así apoyó Jazmín a Ántrax en MasterChef 24/7 tras su posible salida este domingo de eliminación

La nervios se encuentran en su punto máximo dentro de la cocina de MasterChef 24/7. Con las estufas listas para arder en la temida gala de este domingo de eliminación , los participantes que observan la tormenta desde la seguridad del balcón también juegan su propia estrategia para proteger a sus aliados.

Tal es el caso de Jazmín, quien decidió utilizar las cámaras del programa para lanzar una emotiva petición de auxilio con el fin de restarle una preocupación a su mente y así apoyar a Antrax, quien en palabras de la creadora de contenido, se ha convertido en un buen amigo y es una de las personas que más aprecia dentro del Mundo MasterChef 24/7.

Jazmín pide apoyo para Antrax en MasterChef 24/7

Jazmín habló abiertamente de la amistad que comparte con uno de los sentenciados de la noche. Sin titubeos, la cocinera pidió el apoyo masivo del público para salvar a Antrax, uno de sus amigos más cercanos y leales dentro de la competencia. Jazmín dejó un mensaje directo para los televidentes: "Nada más les encargo mi querida gente", esperando que el voto incline la balanza a favor del creador de contenido.

¿Quiénes tienen mandil negro este domingo 21 de junio en MasterChef 24/7?

La lista completa de cocineros con delantales negros que esta noche del domingo 21 de junio se jugarán el todo por el todo para no abandonar el sueño culinario quedó conformada por los siguientes cocineros:

Julio

Daniela

Antrax

Michelle

Lancer

Carmen

Pablo

Luis

Claudia

Esta noche habrá nueve delantales negros y un solo boleto de salida de la cocina más famosa de México. Con las alianzas más vivas que nunca y el nerviosismo a flor de piel, la petición de Jazmín demuestra que en MasterChef 24/7 el sazón es vital, pero el cariño y el respaldo de la comunidad afuera del set pueden convertirse en el mejor salvavidas durante el domingo de eliminación.

