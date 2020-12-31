No te pierdas el recuento de lo más polémico que ocurrió en 2020 en nuestros realities de Azteca UNO.

Cada uno de los programas que todos los días puedes ver por las pantallas de Azteca UNO, son y están diseñados para poder entregar horas de entretenimiento saludable a las millones de familia mexicanas que nos hacen el favor de sintonizarnos.

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De la misma manera, es inevitable que la polémica no se haga presente, por ello, te presentamos los momentos en que este ingrediente estuvo presente en Exatlón: Titanes vs Héroes, Survivor México, La Voz y MasterChef.

La Voz

Empezamos con el romance del año que surgió en el programa de talento musical más popular de la pantalla chica; por supuesto, nos referimos a la relación entre Belinda y Christian Nodal.

Todo comenzó en el momento en que ellos compartieron el papel de coach en el programa con mensajes, indirectas y los momentos en que Nodal se ponía sumamente nervioso por la presencia de Belinda.

Y, aunque muchos empezaron a decir que solamente era un truco publicitario para incrementar la audiencia del programa, los famosos de la música demostraron que su amor es sincero y que inició desde la entrega de unos premios donde coincidieron.

Tuve el arrebato de bajarme del escenario, dirigirme hacia él, cantarle y bailarle. Ahora que veo el video me muero de risa, pues nunca me hubiera imaginado que meses después sería mi novio

Hasta el momento, tienen una de las relaciones más sólidas del medio del espectáculo, ya que muchos fans y medios de comunicación aseguran que podrían llegar al altar el próximo año. Recordemos que es la primera ocasión que Belinda comparte en redes sociales su vida sentimental.

Exatlón: Titanes vs Héroes

Sin duda, es el programa más exitoso de la televisión mexicana, en donde los participantes llegan a sus límites tanto físicos como mentales; sin embargo, en ocasiones las cosas se pueden salir de control por la intensidad de las competencias.

Fue un 13 de septiembre cuando todo se tornó muy tenso debido a que Cecilia Wushu y Pato Araujo fueron los protagonistas de una discusión entre los equipos azul y rojo.

Wushu le dio un codazo a Pato, lo que provocó que el futbolista le dijera marrana. Posteriormente ambos atletas se ofrecieron disculpas.

Uno de los momentos más tensos que se han vivido en las playas de República Dominicana, fue cuando Heliud y Ernesto calentaron sus ánimos hasta llegar a los manotazos.

Casandra Ascensio y Mariana Ugalde estaban en la competencia cuando de repente los dos competidores se empezaron a hacer de palabras, pero eso no fue todo, ya que comenzaron a darse de manotazos.

Todo sucedió porque Heliud le dijo a Ernesto que él estaba siguiendo el camino de su compañera, mientras que el competidor de los Héroes pidió que se pasara por atrás.

Survivor México

Fue uno de los programas que llegó para romper todos los paradigmas de la televisión, llevando a los competidores a límites que nadie se puede imaginar y sacando en ocasiones lo peor y lo mejor de cada uno de ellos.

Nuestra querida Curvy Zelma detalló por medio de una entrevista que durante su estancia en el reality se arrepintió de muchas cosas, una de ellas es la traición a Alex Sirvent.

Si pudiera cambiar algo de toda mi experiencia a Survivor, yo hubiera llegado y le hubiera dicho a Jero la verdad: ‘Yo voté por ti. Dejen a Alex Sirvent en paz. Fui yo’. Pero no lo hice. Y como humano reconozco ese error y les pedí la disculpa a todos

Me traicioné a mí y traicioné además a Alex, sin querer. Lo lastimé. Pero Alex es de tan buen corazón, es tan buena persona, que no podía creer lo que yo había hecho. Y no podía creer que yo me estaba disculpando

MasterChef

La cocina más famosa de todo México también ha sido el escenario de momentos sumamente complicados entre los competidores, ya sea entre ellos o por las críticas que suelen recibir por parte de los chefs cuando el trabajo no es el esperado.

Durante este 2020, MasterChef no se quedó atrás, ya que hay que recordar que durante el quinto episodio se despidió a Nicolás González, quien no pudo concluir su platillo, pero lo sorprende es el regaño que le hizo el Chef Herrera a Erubiel Sosa por ser un participante sucio y desordenado.

Eres una contradicción constante, haces platos muy buenos, eres sucio, eres desorganizado

Además, le criticaron su forma de preparar el chile, pues le dijo que al lavarlo le quitaba todo su sabor.

Le estás quitando todo el trabajo que le hiciste ahí del tostado. Todo ese sabor ya no está. Entonces, en primer lugar, para que lo pones en la lumbre

Posteriormente, el chef José Ramón Castillo comentó que Erubiel tiene mucho talento, pero no lo sabe aprovechar.

Tienes algo que se llama talento, todos nacemos con un talento, mucha gente le llama suerte, no, es talento, pero el talento se tiene que alimentar

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Sin duda, Erubiel es uno de los concursantes más polémicos que tiene MasterChef, ya que tiene respuestas y comentario que en varias ocasiones han dejado a todos sin palabras. Aunque cuando se trata de un regaño por parte de las máximas autoridad solo acata las indicaciones.

