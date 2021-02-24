FOTOS: El sorprendente cambio físico de los finalistas de la primera temporada de Survivor México.

Falta muy poco para la nueva temporada de Survivor México, programa que en su primera entrega se volvió un éxito, por lo que los espectadores se mantienen muy atentos a las novedades que han surgido en los últimos días.

La aceptación de este programa se debe a la entrega, habilidades y personalidad de cada uno de los participantes que fueron parte de la primera temporada, la cual concluyó el pasado 30 de agosto de 2020 y que tuvo como finalistas a Ximena, Miguel Ángel y Lalo Urbina, siendo éste último el campeón absoluto.

El cambio físico de cada uno de los finalistas ha sido muy significativo, de aquella primera entrega que mantuvo a la audiencia expectante hace más de seis meses.

Te puede interesar:¿Qué ha sido del actor y cantante Imanol Landeta? Te contamos todo sobre la estrella juvenil.

Los finalistas de Survivor México cambiaron mucho durante su estadía en el programa

El ganador en 2020, Eduardo Urbina, fue quizá el participante que más cambios tuvo en su apariencia, pues el escalador profesional mostraba una masa muscular bien definida, pero con el paso de los días y semanas ese tono muscular comenzó a esfumarse.

Lo anterior, debido a la escasez de alimento y ejercicio extenuante al que se vio sometido durante la reñida competencia.

Por su parte, Ximena Duggan, la atleta de parkour y baterista tuvo un efecto opuesto al de Lalo Urbina, pues ella lució un mejor tono muscular en su cuerpo. Recién entró al programa, su cuerpo era mucho más esbelto, con el paso de los días sus brazos y piernas comenzaron a crecer al igual que sus músculos.

También podría interesarte: ¿Qué fue de Héctor Soberón, el galán de telenovelas que se cansó de la fama y renunció a todo?

Miguel Ángel Kuri tuvo un efecto similar al de Lalo, ya que al entrar se veía más corpulento y sin barba. Después de un tiempo, el explorador de cenotes había perdido algo de tono muscular, pero ya había ganado una barba y una piel mucho más bronceada.

Aún no se ha definido una fecha para el inicio de la segunda temporada de Survivor México, pero ya se tienen dos conductores en la mira: Facundo y Javier Poza.