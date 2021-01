Titanes se encierran en la cabaña y hablan sobre sus recientes polémicas como equipo en Exatlón.

Luego de la contundente derrota que tuvieron ante los Héroes en la Batalla por la Fortaleza del Exatlón en el programa del lunes 11 de enero, los atletas del equipo de Titanes dialogaron sobre las recientes polémicas que han enfrentado y que los han dividido.

De regreso a la cabaña, tras haber perdido la Fortaleza, los atletas rojos consideraron que el marcador tan desfavorable que tuvieron debe marcar un antes y un después en la competencia.

Te puede interesar: Aseguran que Pato Araujo fue quien golpeó primero a Keno Martell en la pelea que tuvieron en Exatlón.

Es por ello, por lo que acordaron dar vuelta a la hoja, dejando atrás las controversias para recobrar su fuerza estando unidos.

“No sé que tiene el Exatlón que cada vez que hay un problema, cada vez que el equipo cae en un hoyo, en un bachecillo, llegamos aquí a campamento y yo creo que estamos a tiempo de limar esas asperezas y que el equipo se vuelva a unir”, dijo Heliud Pulido al tomar la palabra ante sus compañeros.

Asimismo, afirmó que “yo en un momento la verdad sí me he sentido traicionado, pero bueno, estoy aquí y miro a cada uno a los ojos y si me he equivocado, di he fallado, les pido una disculpa, los puedo mirara los ojos y sin titubear”.

Después de este ejercicio de sinceridad por parte de Heliud Pulido, Zudikey Rodríguez también hizo lo propio y pidió una disculpa a sus compañeros de equipo en Exatlón. “Todos merecemos perdonar, perdonarnos y pedir disculpas”, dijo Zudi.

Después los Titanes coincidieron en que están dispuestos a comprometerse por el equipo para poder seguir airosos en las siguientes batallas del Exatlón.

“Yo me comprometo con cada uno de ustedes a serles leal y serles fiel, la neta, como dice Zudi, volvemos a empezar de cero hoy”, concluyó Heliud Pulido.

Al final, los Titanes terminaron el momento uniendo sus manos y con el grito “siempre rojos, siempre unidos”.

También te puede interesar:Mati Álvarez aseguró que ha sentido malos tratos por parte de su compañero Heliud Pulido en Exatlón.