Aseguran que Pato Araujo fue quien golpeó primero a Keno Martell en la pelea que tuvieron en Exatlón.

La polémica pelea entre Pato Araujo y Keno Martell durante el Exaball sigue siendo tema de conversación a pesar de que ocurrió hace algunas semanas.

Sobre el tema, los fans del programa continúan con la incógnita de saber quién fue el atleta que dio el primer golpe con el que se inició el momento antideportivo en el capítulo 85 de la competencia.

Te puede interesar: Mati Álvarez aseguró que ha sentido malos tratos por parte de su compañero Heliud Pulido en Exatlón.

La manera en que se dieron los hechos dejó un poco confusos a los televidentes sobre el atleta que inició con la pelea que le costó tres días de suspensión a Pato Araujo y Keno Martell.

Al respecto, se ha señalado recientemente que tras varios roces y jalones que tuvieron los atletas durante el juego, fue Pato Araujo quien tras caer en la arena buscó a su oponente para poder asestarle el primer golpe, al que Keno Martell le respondió de la misma manera.

Después de este altercado, los atletas fueron separados por parte de sus compañeros y recibieron el castigo correspondiente por presentar una actitud antideportiva que se aleja a la ideología del programa.

Además, Pato Araujo y Keno Martell tuvieron que pedir disculpas al público y a sus compañeros de equipo; sin embargo, en redes sociales las críticas hacia ambos no se hicieron esperar en aquel momento, siendo el integrante de Titanes el que más comentarios negativos recibió.



Exaball el duro juego

La pelea de Pato y Keno no es el resultado del primer roce entre algunos atletas de los equipos, ya que por la naturaleza del juego que es de contacto, se pueden perder los estribos fácilmente y empiezan los señalamientos.

Sin embargo, en todas las ocasiones anteriores, los atletas habían sabido mantener el temple y todo quedaba en leves roces que se resolvían de inmediato.

También te puede interesar: Zudikey Rodríguez declara que sufrió una agresión física por parte de Ana Lago en Exatlón. (VIDEO)