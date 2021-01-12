Mati Álvarez aseguró que ha sentido malos tratos por parte de su compañero Heliud Pulido en Exatlón.

Los roces entre los integrantes del equipo de Titanes en Exatlón siguen presentes, sobre todo después de lo que se vivió en el programa del lunes 11 de enero en el que se desató la controversia por la eliminación de Pame Verdirame, situación que dejó vulnerable a Heliud Pulido, de quien Mati Álvarez aseguró que no siempre ha recibido buenos tratos.

En medio de la controversia que se desató entre los atletas rojos, Heliud acusó a Pato Araujo de tratar de dividir al equipo después de que lo enviaron al duelo de eliminación para resguardar la integridad de Pulido, quien en ese entonces estaba lastimado.

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En aquella ocasión quien propuso tal acción fue Mati Álvarez, por lo que tuvo conflicto con Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, es por ello por lo que ahora que Heliud Pulido se ha mostrado molesto con ella y el resto del equipo, ha señalado que en varias ocasiones ha tratado de protegerlo.

En ese mismo sentido, Mati Álvarez afirmó que a pesar de las acciones que ha hecho a favor de Heliud, no siempre ha recibido buenos tratos por parte de él, por lo que la relación con el atleta se ha visto fracturada.

Terminator afirmó que siempre se ha esforzado por mantener bien y protegido a su equipo, pero le han afectado las situaciones que se han desprendido por tal hecho.

Al respecto, detalló que Heliud Pulido ha tenidos malas contestaciones y actitudes hacia ella, por lo que se motivó a guardar una distancia con él.

Además, afirmó que ya no está dispuesta a batallar con problemas y culpas que no le corresponden como le ha pasado recientemente.

Es por esta situación que decidió solo enfocarse a disfrutar su estancia en Exatlón y ayudar en la medida de lo posible, sin tener que acarrearse más problemas de los que ha tenido.

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