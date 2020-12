El equipo de los Titanes no la han pasado nada bien en las últimas batallas, luego de que no han podido reaccionar ante las derrotas que han tenido ante los Héroes en Exatlón.

Sin poder recuperar la Fortaleza de Exatlón y a pesar de sus recientes refuerzos: Pamela Verdirame, Mau Wow y Misael Rodríguez, los rojos se han visto de nueva cuenta divididos por las malas actuaciones que han tenido en los últimos programas.

Muestra de esta división se reflejó en las palabras de Ernesto Cázares, cuando habló sobre la competencia de la medalla transferible que se puso en juego este miércoles 30 de diciembre en el último programa del 2020.

Al respecto, Cázares, quien es uno de los elementos más destacados de los Titanes, afirmó que este tipo de medallas solo ponen en división al equipo, poniendo así en duda la capacidad de compañerismo que puede haber al interior de la escuadra.

“Las medallas y yo tenemos un amor y una rivalidad que es mutua. Yo creo que la medalla transferible cuando es grupal es una situación que pone al equipo en diferentes condiciones porque cada uno tiene que elegir y tiene que votar y normalmente eso causa una división”, detalló Ernesto Cázares ante Antonio Rosique, quien es la gran autoridad en Exatlón: Titanes vs Héroes.

En ese mismo sentido, Aristeo adelantó que en caso de que los rojos ganen la medalla, él se reservara su derecho de votar sobre a quién será otorgada.

“Si nosotros llegásemos a ganar la medalla grupal, yo descarto mi voto y dejaría que ellos decidan. No es que no me quiera involucrar en cosas del equipo, pero no me gustan las diferencias que se generar alrededor de ella”, apuntó.

Pero, Ernesto Cázares no fue el único que dejó abierta la puerta sobre la división que se vive entre los atletas rojos de Exatlón.

Por su parte, Heliud Pulido declaró algo que hace más evidente los problemas que tienen los Titanes, ya que contradijo lo que declaró Aristeo.

“Sé que a algunas personas del equipo nos le interesa ganar estas medallas, porque puede haber diferencia, pero yo en lo personal no creo que haya esas controversias”, expresó.

Además, afirmó que ya no ve al equipo como una familia, como lo habían visualizado anteriormente.

“En realidad no somos una familia, simplemente somo un equipo que vamos avanzando a lo largo de esta aventura”, reveló Heliud Pulido.

