Cecy ‘Wushu’ revela que habló con Pascal Nadaud sobre sus diferencias en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Luego de que se notara que Cecy Wushu no tuvo un buen regreso a Exatlón como refuerzo del equipo Héroes, la atleta reconoció que al principio se sintió distante de sus compañeros, sobre todo por lo que declaró Pascal Nadaud, quien reveló que tenía diferencias con ella.

Sobre esta situación, Cecy Wushu habló con su compañera Samara Alcalá mientras le daba consejos para que pueda enfrentar el duelo de eliminación que le espera el próximo domingo.

En un inicio de la conversación entre Samara y Cecy Wushu, la recién reincorporada atleta le dijo a la futbolista que aproveche la eliminación para revitalizarse en el juego y demostrar su capacidad deportiva.

“Tuve tres eliminaciones y creo que la primera fue como la que más me marcó, tenía una semana aquí y no me quería ir. Al final, todo el equipo me ayudó con palabras como ‘tranquila, todavía tienes vida’, siempre están ahí coacheándote, es lo bueno que siempre están para ti”, aseguró Cecy Wushu.

Además, consideró que estar en un duelo de eliminación “fue un gran despegue para yo empezar a meter muchos puntos, te da mucha confianza”.

Luego de recibir los consejos de su compañera, Samara Alcalá cuestionó a Cecy Wushu sobre cómo sintió que la recibió el equipo azul tras su regreso a la competencia.

Al respecto, la experta en artes marciales confirmó que al inicio se sintió distante de sus compañeros. “Al inicio sí fue un poco difícil como que no sabía qué onda. Sí me sentí un poco dispersa y sí sentí esa distancia de ellos hacia mí”, afirmó.

En el mismo acto, hizo énfasis en las palabras de Pascal Nadaud, quien dijo que tenía diferencias con ella, por lo que reveló que habló con su compañero para limar asperezas.

“Ya ves que Pascal habló en ceremonia, ya después de todo eso yo platiqué con él y me dijo que, pues la cosas que había, pero la verdad es que yo me he sentido a gusto, ayer disfruté muchísimo el juego”, destacó la atleta.

Finalmente, dijo que “el equipo azul es muy noble” y “creo que sabemos que somos humanos y que hablando las cosas se resuelven” y concluyó diciendo que “estoy super bien con todos.

