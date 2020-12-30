David Juárez ‘La Bestia’ demuestra que extraña Exatlón: Titanes vs Héroes con estas emotivas FOTOS.

Fue a finales de noviembre, cuando David Juárez ‘La Bestia’ salió de Exatlón: Titanes vs. Héroes por una lesión en la muñeca; sin embargo, millones de televidentes se confesaron ansiosos por el regreso de este querido gimnasta artístico.

Y es que el atleta se convirtió en uno de los favoritos por parte de todo el público mexicano, pues conquistó las tierras de República Dominicana con su nobleza, corazón de oro y maravillosas habilidades deportivas.

Fue el mismo David Juárez, quien a través de emotivas fotos en Instagram, compartió cuánto extraña las tierras y playas de Exatlón. El integrante del equipo azul publicó algunas postales demostrando que sueña con su regreso a la competencia más demandante de la televisión.

“¿Quién recuerda ese festejo?”, escribió el integrante de Héroes debajo de una imagen donde posó con su característico festejo con el brazo. El momento ganó 56 mil corazones rojos, pues los internautas quedaron cautivados ante la energía y buena vibra del querido atleta: “Te admiro”, “Ya regresa por favor”, “Te apoyamos siempre”, comentaron algunos admiradores.

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Y es que, ‘La Bestia’, aprovecha cada instante para demostrar el amor que siente por Exatlón y sus amigos de la competencia más demandante de la televisión. Hace unos días, subió una postal acompañada de un poderoso mensaje que ilusionó a los cibernautas:

Seguramente David extraña estar en las tierras y las playas del Exatlón con su equipo... ¿ustedes lo extrañan a él?

El momento ganó miles de ‘me gusta’, pues David apareció saltando por los aires junto a sus entrañables compañeros Pascal Nadaud y Javi Márquez. Recordemos que, el yucateco, formó grandes amistades con los atletas de esta cuarta temporada; Ernesto Cázares, Casandra Ascencio, Keno Martell son algunas personas que admiran y quieren a David.

Nuestro querido Héroe tampoco se pierde ni un solo episodio de Exatlón: Titanes vs. Héroes, pues en Instagram comparte divertidos momentos sintonizando el programa para apoyar a los azules.

Es domingo de Exatlon y por aquí estamos extrañando mucho ver a David en esas tierras y esas playas, ¿verdad?

Por lo pronto, David se encuentra en recuperación y pasando las festividades con sus seres queridos, incluyendo a su gemelo Ian Juárez. Los hermanos constantemente recurren a las redes sociales para mantener actualizados a todos los admiradores sobre la salud de la querida ‘Bestia’.

Fue el pasado 24 de diciembre, cuando los gemelos compartieron una foto en Instagram, dejando claro que David Juárez continúa mejorándose con el apoyo de sus familiares y amigos.

‘La Bestia’ y su equipo les desea una muy feliz navidad en compañía de toda su familia. Gracias por ser parte de esta gran aventura para David…

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