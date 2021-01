Valery Carranza abandona las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes tras perder el duelo de eliminación.

Exatlón: Titanes vs Héroes dijo adiós de sus tierras y playas a Valery Carranza. La jugadora de tochito se despidió del programa deportivo tras perder el duelo de eliminación.

Contra todo pronóstico, la integrante de la Selección Mexicana de su disciplina fue quien abandonó la competencia, luego de caer en la batalla por la supervivencia ante sus compañeras Samara Alcalá y Cecy Álvarez Wushu.

Después de que durante cuatro semanas evadieron el duelo de eliminación, Héroes cayeron ante Titanes y tres de sus integrantes se disputaron su permanencia en un circuito que les valió demostrar su mayor esfuerzo y pasión.

La presión y una seguidilla de derrotas orillaron a Valery Carranza a romper en llanto; incluso, confesó a sus compañeros que “ya no puedo más, ya no puedo más. Por más que quiero, me bloquee, no estoy dando lo mejor de sí".

