David Juárez ‘La Bestia’ será sometido a estudios preoperatorios tras sufrir un accidente en Exatlón.

La eliminación de Ernesto Cázares de Exatlón: Titanes vs Héroes representó un fuerte golpe para el equipo azul, pues perdió a uno de sus capitanes y a quien impulsaba a todos para ganar cada competencia.

A su llegada a la Ciudad de México, el campeón más querido de México se comunicó con los millones de seguidores del reality deportivo más importante de la televisión mexicana, a través del Facebook Live de Azteca UNO, donde reveló que David Juárez, mejor conocido como La Bestia, será sometido a estudios preoperatorios para saber si será intervenido quirúrgicamente.

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Y es que en uno de los circuitos, el atleta se lastimó uno de los dedos de la mano, por lo que tendrá una revisión médica para determinar si necesita de una operación.

Ernesto Cázares lamentó la situación por la que pasa su compañero; sin embargo, confía en que se recuperará al 100 por ciento y regresará más fuerte que nunca a la competición.

Cabe señalar que, en el matutino Venga La Alegría, nuestros conductores dieron a conocer que el gimnasta sufrió un percance durante uno de los circuitos más demandantes, por lo que será baja en su equipo hasta determinar la gravedad de su lesión.

Va a seguir en Exatlón, no se preocupen fanáticos, en cuanto tengamos más noticias de cómo salga de la cirugía, les vamos a informar

Entre otros temas, el practicante de parkour admitió que su rival preferido en las playas y tierras de Exatlón fue Heliud Pulido, tanto como lo fue en la primera temporada Daniel Corral; además, confesó que su favorito para ser el campeón de campeones es su hermano, Aristeo Cázares.

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