Eduardo Videgaray sale en defensa de su prometida Sofía Rivera Torres tras ataque de Alfredo Adame.

Alfredo Adame, una vez más, se encuentra en el ojo del huracán tras arremeter contra el conductor Eduardo Videgaray y su prometida, Sofía Rivera Torres.

Luego de las agresiones verbales que Sofía Rivera recibió por parte de Alfredo Adame, varios de los seguidores en redes sociales y por su puesto, Eduardo Videgaray, pidieron al actor de telenovelas que modere sus insultos hacia la conductora.

Sin embargo, el tema lo retomó la periodista Ana María Alvarado por medio de su canal de YouTube.

Conste que yo ahora no he tratado ese tema porque me dijeron que ya con ese tema, pero ya que lo tocan, trae un pleito horrible con Eduardo Videgaray, sobre todo con la novia Sofía Rivera Torres, que han hablado de él y lo han criticado

No son mis amigos, pero lo que veo en el programa de Qué Importa, pues como ellos se burlan si les dicen algo tampoco se lo toman tan a pecho y se vuelven a burlar, pero ahora sí Adame dijo unos adjetivos calificativos muy feos de Sofía y él dice que, si se meten con él, pues que se aguanten. Luego, le decían ok, defiéndete, pero no le digas palabras que aquí no puedo repetir, porque no se vale que ofendas a una mujer. Entonces él decía, ¿me pueden ofender a mí, pero si yo ofendo está mal?

Cabe señalar que el pleito entre Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y Alfredo Adame no es nuevo, ya que desde el año 2019, el galán de telenovelas visitó e irrumpió el foro donde se graba Qué Importa, para insultar a Videgaray y José Ramón San Cristóbal, El Estaca.

