Alfredo Adame se prepara para lanzar polémico programa de entrevistas en Youtube: ‘La Ley de Adame’.

Alfredo Adame sorprendió a todo el público con el anuncio de su nuevo programa de entretenimiento. El polémico conductor asistió a un canal de televisión y contó más detalles de su próximo show en línea.

Vamos a hacer un canal de Youtube que se llama ‘La Ley de Adame’. Vamos a hacer entrevistas con personajes; por ejemplo, Alex Lora y le voy a preguntar por qué nunca habla de su papá. Haré lo que nadie se ha atrevido a hacer que es contar las cosas como son

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‘La Ley de Adame’ cuenta con un total de 10 capítulos grabados en diferentes lugares como restaurantes, hoteles y parques. El conductor mexicano ya está listo para lanzar el primer episodio el próximo 9 de noviembre y quiere arrasar en todas las plataformas digitales con su contundente personalidad.

Hace tiempo me pedían saludos y me pedían un canal de Youtube. Lo empezamos a planear y haremos el programa en diferentes ocasiones. De entrada, van a ser 10 capítulos

A través de su cuenta de Instagram, Alfredo contó más detalles sobre el esperado show de entretenimiento. El artista tapatío reveló que el programa cuenta con grandes invitados como cantantes, actrices, productores y reconocidas bandas mexicanas.

Alfredo Adame es una de las figuras más polémicas en el mundo del espectáculo. El conductor y actor se dio a conocer por su aparición en programas matutinos; sin embargo, también arrasó en las plataformas digitales por sus múltiples enfrentamientos con otras personalidades del medio de la farándula.

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