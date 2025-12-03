¿De qué color debes vestirte en año nuevo para que el dinero te sobre en 2026?

El final de 2025 está a la vuelta de la esquina y muchos ya están pensando en las fiestas decembrinas. En ese sentido, una de las preocupaciones recae en la forma de vestirse en la cena de fin de año. Y es que los motivos de dicha situación pueden ser los típicos rituales de buena suerte rumbo al 2026… pero otros le agregan el presentarse a esas fiestas con lo último de la moda. Esta es la tendencia rumbo al cierre del año calendario.

¿Cómo debes vestirte para atraer la abundancia en 2026?

Como ya es conocido de manera popular, los distintos colores que se utilicen con las prendas como los calzoncillos, son las que te permitirán pensar en abundancia en diferentes formas. Aunque algunos agregan todo el outfit de un mismo color para asegurar que el universo permitirá encontrar cosas buenas.

Por ello, aquí un repaso de los colores y de qué forma te beneficiará vestirte de esa forma:

Café: calma y estabilidad emocional.

calma y estabilidad emocional. Rosa: amor propio y alta autoestima.

amor propio y alta autoestima. Verde: protección.

protección. Morado: elegancia y riqueza.

elegancia y riqueza. Rojo: seguridad, amor, abundancia y fuerza.

seguridad, amor, abundancia y fuerza. Mostaza: claridad, optimismo y energías positivas.

claridad, optimismo y energías positivas. Metalizados: éxito y prosperidad.

¿Ropa metálica como tendencia para recibir el 2026?

Las modas no siempre se imponen en todos lados, pero muchos están indicando que la ropa con colores metálicos será tendencia en los que gustan de este tipo de actividades alrededor de la vestimenta. Por ello, además de buscar las típicas prendas con colores más discretos, esto significa (según algunas corrientes esotéricas) el vestirse con estos tonos brillantes.