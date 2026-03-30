La RAE revela la VERDAD sobre si debes usar coma después de “pues”

En México tenemos uno de los lenguajes más diversos, ricos y bellos, lo cual es muy presumible. Sin embargo, la complejidad del español implica que a menudo tengamos dudas de puntuación, sintaxis y gramática en general. A continuación te explicaremos si se puede o debe poner coma después de la palabra "pues", de acuerdo con la RAE.

¿Después de la palabra "pues" va una coma"?

En su cuenta oficial de X, la Real Academia Española suele resolver dudas comunes y muy puntuales con respecto a nuestro lenguaje. Recientemente explicó que la conjunción "pues" NO se separa con coma después del término que introduce.

Esto se especifica bajo el caso en que "pues" es una conjunción ilativa átona. "Ilativa" quiere decir que la palabra se usa para conectar una segunda idea que es consecuencia de la primera; por otro lado, "átono" quiere decir que se pronuncia sin un acento prosódico (con mayor intensidad de voz).

El ejemplo que la institución retomó fue así: "Si tienen alguna duda, pues platicamos". Esta sería la forma correcta, en lugar de: "Si tienen alguna duda, pues, platicamos".

Estos son otros ejemplos del caso que explicó la RAE:



"Si pasa algo, pues que lo diga".

"Se mojó, pues no tenía paraguas".

"Tuve que pedir prestado, pues no traía dinero ya".

"Hace mucho calor, pues ya estamos en primavera

Por otro lado, la RAE reconoce que la partícula "pues" es sumamente compleja por sus diferentes usos. Además del que ya citamos, suele usarse al final de una oración y antes del punto, como en los siguientes ejemplos.



"Levántate, pues".

"Ya vámonos, pues".

La partícula "pues" también se suele utilizar como inciso. Es decir, como una expresión intercalada que no altera el significado principal de una frase y que sí se separa por comas. La RAE cita algunos ejemplos.

