¿Sabes cómo controlar los celos y cómo identificar una infidelidad? Checa estos consejos de la sexóloga Ana Franco
¿Inseguridad, herramienta de control o miedo al abandono? La sexóloga Ana Franco nos acompañó para profundizar sobre los celos: por qué los sentimos, cómo controlarlos y más.
¿Eres celosa o celoso? ¿Los celos son una prueba de amor o son una herramienta de control? La sexóloga Ana Franco nos acompañó para terminar con las dudas de una vez por todas sobre los celos. ¿Los celos son por falta de amor propio o por miedo al abandono? ¿Cómo identificar una infidelidad? ¿Cuándo se vuelve una enfermedad los celos? ¡No pierdas detalle!