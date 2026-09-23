En Al Extremo, Warrior analiza lo que serán los primeros partido de Rafa Márquez frente a la Selección Nacional
Warrior habló sobre lo que será el primer partido de la Selección Mexicana bajo el mando de Rafa Márquez.
En Al Extremo, Warrior habló sobre lo que serán los primeros partidos que disputará la Selección Mexicana bajo la dirección de Rafa Márquez. El nuevo entrenador del Tricolor debutará ante Colombia el próximo 26 de septiembre, en Baltimore, como parte de una nueva etapa rumbo al Mundial de 2030.