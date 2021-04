FOTOS | ¿Kristal Silva traicionó a Gabo Cuevas al sentenciarlo siendo su amigo? Te contamos lo que pasó.

Kristal Silva sentenció a Gabo Cuevas, ¡y al final terminó siendo el eliminado!

Kristal Silva y Gabo Cuevas trabajan juntos en Venga la Alegría, son amigos, cómplices y compañeros. Formar parte de la segunda temporada de Survivor México, les hacía mucha ilusión, ¡y vivir la experiencia juntos, mucho más! Platicaron mucho antes de entrar a la aventura y tenían espectativas altas, ¡de vivirlo, gozarlo y aliarse para llegar lo más lejos posible! Sin embargo Gabriel no lo logró, fue el primer sentenciado de la temporada, ¡y para sorpresa de todos, Kristal votó por él! ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos los detalles en FOTOS.

¿Kristan Silva traicionó a Gabriel Cuevas en Survivor México?

La Tribu Jaguar perdió la inmunidad, así que tuvieron que sentenciar a un integrante del equipo para ir a eliminación o extinción. De los 12 participantes de dicho equipo, 9 personas votaron en contra de Gabriel Cuevas, incluida su amiga Kristal Silva, y solo Cynthia González, de MasterChef México y Sargento Rap, votaron por otras personas. ¡La decisión fue inminente!

A todos les tomó por sorpresa que Kristal sentenciara a Gabriel, pues es su amigo y llegaron de la mano para vivir la aventura más emocionante de sus vidas, ¡pero la modelo no actuó a espaldas del reportero, le dijo de frente lo que pensaba! Gabo Cuevas le dejó claro a Silva que si votaba por él, se sentiría muy mal y traicionado, ¡mientras que Kristal le aseguró que lo haría, pues no había otro integrante del equipo que mereciera ir al reto de extinción! El reportero de espectáculos le pidió ser justa, ya que él no era el más débil del equipo, pero Kristal le advirtió de frente que se uniría a la decisión del equipo, que no la pusiera entre la espada y la pared.

“Me siento muy triste, impotente ante la situación que estamos viviendo como tribu. Como amiga de Gabo me pesa, me pesa mucho pasar por esto porque en algún momento lo vi venir y se lo dije. Lo sabemos tú y yo, te lo digo en la cara. Si me puedes ver, veme. Te lo dije, ‘vamos a llegar sin ninguna estrategia porque hasta que comience el juego vamos a armarlas’. Te lo dije. Y tú me dijiste desde un principio ‘no, vamos a hacer esto y lo otro’ y te comenzaste a manejar solo y así no era la cosa. Ahora que la tribu está en contra tuya y que te regañé como amiga y te dije ‘no lo estás haciendo bien’, te valió”, le dijo Kristal a Gabriel.

Así que sin más y viendo por su continuidad en el programa, le dijo de frente que iba a votar por él para que saliera de la competencia. “Yo tengo que elegir también por los demás y por mí. Porque sí quiero seguir aquí, por supuesto que voy a unirme al equipo y perdóname Gabo, pero las cosas no se hicieron bien”, concluyó la modelo.

Gabriel Cuevas dijo desde el principio que tenía amigos en el reality, y que aunque fueran buenos o malos jugando, ¡siempre los iba a proteger! ¿Se habrá sentido realmente traicionado por Kristal?

Al final, Gabriel fue al duelo de extinción contra Bella de la Vega, ¡y resultó ser el primer eliminado de la segunda temporada! ¿Tú qué hubieras hecho si fueras Kristal?

