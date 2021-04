La polémica no le funcionó a Gabriel Cuevas. ¡Su equipo lo sentenció y fue el primer eliminado de Survivor México!

Quiso cortar cabezas, ¡y la que terminó rodando fue la suya! Bella de la Vega eliminó a Gabo Cuevas.

Después de varios meses, por fin llegó a nuestras pantallas el reality de supervivencia más demandante del mundo, ¡Survivor! Y empezó con todo, ¡desde el día uno hubo intrigas, polémicas y peleas! Y los primeros sentenciados para ir al duelo de la extinción, ¡fueron los dos supervivientes más problemáticos de cada equipo! Gabriel Cuevas y Bella de la Vega. Checa todas las fotos y sigue leyendo, ¡te contamos todo lo que sucedió!

Gabriel Cuevas, primer eliminado de Survivor México Segunda Temporada.

El primer día de competencia, su equipo votó por él como el más débil, ¡y no le gustó nada! Lo tomó muy mal, pues no consideraba que fuera así, creía que algunos otros tenían menos aptitudes que él, ¡y ahí comenzó todo! Ese mismo día encaró a los miembros de su equipo para decirles que se había sentido mal porque lo juzgaron sin antes saber cómo peleaba, cómo corría, cómo nadaba, ¡de lo que era capaz! Y desde ese momento, los problemas no pararon.

Su estrategia era cortar cabezas, eliminar a los fuertes, ¡y a los desleales! Pero no le funcionó, en palabras de Kristal Silva “las cosas hay que hacerlas con inteligencia, Gabo”. Pues en efecto, Survivor México es un juego mental y de mucha estrategia y alianza, ¡pero no desde los primeros días! Primero hay que conocer, medir terreno, hacer alianzas y conforme vaya avanzando la competencia, ir actuando, ¡obvio! Con los valores y objetivos bien claros, ¡y para Gabo salió todo contraproducente, pues se echó a todo el equipo encima muy pronto!

La mayoría de miembros de su equipo dejaron de confiar en él, perdieron el duelo de inmunidad, ¡y llegó el momento en el que tenían que sentenciar a alguien! Como era de esperarse, el más votado fue Gabo Cuevas, ¡y se convirtió así en el primer sentenciado! El reportero de espectáculos lo tomó como una injusticia, pues una cosa es cómo se lleven y otra muy distinta es el rendimiento en los juegos, ¡y él lo estaba haciendo muy bien!

Unos días antes del juego de la extinción en el que se enfrentaría a Bella de la Vega, Gabo Cuevas pudo reconciliarse con su equipo, si era su momento de partir, no quería dejar esa imagen a sus compañeros, ¡así que limó asperezas con cada uno! Todos lo entendieron y apoyaron al máximo en el duelo; pero Bella tuvo mayor determinación, ¡y lo dejó fuera! Convirtiéndose así en el primer eliminado de Survivor México, Segunda Temporada.

Al terminar el juego, aceptó que su estrategia no funcionó y felicitó a Bella por su buen rendimiento en la prueba. ¡Survivor llegó con todo! ¿Quién será el siguiente?

