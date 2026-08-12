¿Cuándo es el próximo evento astronómico de 2026? Disfruta de la Lluvia de Perseidas

Los eventos astronómicos no se detienen en 2026 y tampoco en agosto. Mientras algunos siguen en el disfrute del eclipse solar, a unas horas de distancia el espacio ofrecerá un nuevo espectáculo. En esta ocasión los protagonistas serán los meteoritos. Esto es lo que se sabe de la Lluvia de Perseidas, a ocurrir entre el 12 y 13 de agosto.

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¿Cuándo y qué es una Lluvia de Perseidas?

La gente estaba realmente emocionada por lo que el eclipse solar ofreció en un evento que lamentablemente no se vio en México, pero el universo ofrece una nueva oportunidad. Y es que el punto máximo de esta Lluvia de Perseidas llega justamente después de que algunas zonas de la Tierra vieron cómo el Sol se oscureció durante unos momentos.

Esta lluvia de meteoritos está activa desde julio, sin embargo entre la velada del 12 y la madrugada del 13 de agosto, encontrarán su punto máximo. Se indica que dado que la cara iluminada de la Luna está orientada hacia el Sol (y su cara nocturna mira hacia la Tierra), la luz lunar no interferirá en uno de los eventos astronómicos más esperados del verano.

Las Perseidas suelen ser una de las lluvias de meteoros más populares del año. En condiciones ideales, donde hay cielo despejado y espacios oscuros, se pueden producir hasta 100 estrellas fugaces por hora. Aunque entre las 00:50 y las 04:00 de la mañana es donde más intensa sería la lluvia, las estrellas fugaces se verían durante las próximas dos semanas.

#Cielo #Estrellas ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias ¡La noche se llena de magia estelar! 💫 El cielo regaló un espectáculo histórico con el punto máximo de la lluvia de estrellas de las Perseidas y una impresionante alineación planetaria, perceptible desde distintas regiones de México durante la noche de este 12 de agosto y la madrugada del miércoles 13. Para disfrutarlas no se requiere equipo profesional, solo paciencia, alejarse de las luces de la ciudad y buscar un horizonte despejado para apreciar esta auténtica fiesta en el firmamento. @amjm65 tiene la información. #México

¿Cuáles son las recomendaciones para disfrutar de la Lluvia de Perseidas?

Se indica que desde el hemisferio norte, el tiempo ideal para disfrutar de la Lluvia de Perseidas es en las primeras horas del día. Busca un lugar despejado, aléjate de las luces de la ciudad, busca el cielo más oscuro posible y disfruta. Se indica que ya instalado en el sitio donde verás este espectáculo estelar, dejes que tus ojos se acostumbren a la oscuridad entre 20 y 30 minutos, recuéstate, mira hacia arriba y disfruta de la aparición de estrellas fugaces con paciencia.

Y si no tienes oportunidad de disfrutarlo al natural, la NASA transmitirá de manera especial el evento a través de su canal de YouTube.