Muere influencer con progeria, enfermedad genética extremadamente rara; tenía 28 años de edad y logró vencer los pronósticos

Este miércoles 12 de agosto se dio a conocer la muerte de Michiel Vandeweert, influencer originario de Flandes (Bélgica) que nació con progeria. Esta última es una condición genética extremadamente rara que provoca un envejecimiento rápido desde la niñez en quienes la padecen.

De acuerdo con el medio local VRT NWS, cuando la enfermedad le fue diagnosticada los doctores dieron un pronóstico de vida de 12 años. Sin embargo, Michiel llegó a cumplir 28 años de edad y se convirtió en una de las personas con progeria más longevas, indica People.

Vandeweert documentaba parte de su vida a través de las redes sociales y también publicaba contenido sobre videojuegos. Contaba con más de 56 mil seguidores en Instagram y más de 863 mil en TikTok.

Su hermana, de nombre Amber, tiene 20 años y vive con la misma condición genética; ambos protagonizaron un documental llamado "How to be alive: Amber and Michiel", que salió este mismo año. Además, cuando tenía 15 años Michiel publicó una autobiografía hablando sobre cómo había sido hasta entonces vivir con progeria.

"A veces la gente se queja sobre cosas tan pequeñas. Cuando miras a Michiel y cómo ha vivido su vida, solo puedes admirarlo", dijo Rik Kriekels, alcalde de la localidad belga de Diepenbeek, donde el influencer radicaba.

Qué es la progeria, enfermedad que tenía Michiel Vandeweert

Según explica MedlinePlus, esta afección se caracteriza porque quienes la padecen muestran señales físicas que refieren al envejecimiento normal del cuerpo humano, pero se trata de niños. Entre los síntomas se incluye deficiencia de crecimiento durante el primer año de vida, calvicie, macrocefalia (cabeza grande en relación con el tamaño de la cara), cara estrecha y arrugada, piel seca y movimiento limitado.

La progeria causa la muerte prematura, llegando únicamente hasta la adolescencia y provocando un promedio de vida de 14 años. No obstante, en diversos casos las personas llegan a cumplir 20 años o más.