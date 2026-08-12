¿Cómo usar la energía de la Luna Nueva para intencionar tus cuarzos y cristales de protección?

Los cuarzos y cristales de protección son herramientas vivas de la tierra que poseen una estructura molecular ordenada que ayuda a que canalicen, transmuten y almacenen frecuencias, como la energía de la Luna Nueva, con la oportunidad de darles una intención especial.

Esta lunación representa la fase cósmica perfecta para intervenir estos amuletos, ya que su energía de introspección, vacío fértil e inicios ofrece el lienzo en blanco ideal para resetear y programar nuevas intenciones.

A diferencia de la luna llena, que se utiliza tradicionalmente para la iluminación y la carga de brillo expansivo, la Luna Nueva rige los comienzos desde la semilla, el autodescubrimiento y la siembra de propósitos.

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Así puedes usar la energía de la Luna Nueva para intencionar tus cuarzos

Limpieza física y energética previa

Antes de intencionar, debes vaciar la memoria vieja del cristal. Pásalo por el humo de un sahumerio de copal, palosanto o salvia blanca, visualizando cómo se desprenden las energías acumuladas.

Baño místico de oscuridad

Durante la noche de Luna Nueva, coloca tus cristales en una bandeja cerca de una ventana o en el exterior. Aunque no veas el satélite en el cielo, su fuerza gravitacional y magnética está en su punto más puro; deja que absorban esta frecuencia de reinicio durante toda la noche.

Esta es la forma correcta de intencionar la energía de la Luna Nueva para intencionar tus cuarzos|Pexels: David Kanigan

Conexión y transferencia térmica

A la mañana siguiente, toma el cristal limpio entre tus dos manos, llévalo a la altura de tu corazón y cierra los ojos. Respira profundamente hasta que sientas el mineral templarse con el calor de tu cuerpo.

El decreto de programación

Con voz clara y firme, dicta la nueva tarea de tu cuarzo. Di mentalmente o en voz alta: "Programo este cristal para que actúa como un escudo de luz pura en mi entorno, que disuelva lo negativo, proteja mi paz mental y permita la entrada a vibraciones de amor y abundancia. Hecho está".

Esta es la forma correcta de intencionar tus cuarzos|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Activación por soplo

Finalmente, sella la intención lanzando un soplo suave de aire sobre el cuarzo, visualizando cómo tu propia energía vital enciende el corazón del cristal.