Limpiar el suelo con canela: por qué los expertos lo recomiendan y para qué sirve

No cabe duda que hoy en día existen diversos trucos dentro de la limpieza del hogar para lograr múltiples beneficios. En esta ocasión te decimos para qué sirve colocar un poco de canela en el limpiador para pisos.

¿Cuáles son los beneficios de fregar el piso con canela?

Si tienes plaga de hormigas en tu hogar, algo que es muy común debido al aumento de la humedad, restos de comida en el suelo o incluso grietas y accesos, la mejor manera para mitigarla; de manera sencilla, rápida y sin gastar mucho dinero es agregando un poco de canela a la mezcla de jabón con agua que sueles utilizar para lavar tu piso de forma regular. De acuerdo con la reconocida creadora de contenido Rocío Butrón esta es la mejor manera para mitigar estos insectos aunque además le otorgas un aromatizante natural a tu casa. De acuerdo con la influencer, una de las áreas en donde se debe limpiar con más esfuerzo es en zonas muy específicas como debajo de muebles ya que es el área en donde mayormente se encuentran las hormigas. Sin embargo, otros espacios en donde se debe poner gran esfuerzo de limpieza con la canela es el áreas como esquinas, debajo del sillón y partes de la cocina ya que los insectos aprovechan cualquier mínimo espacio donde pueda haber residuos para hacerse presentes y multiplicarse, lo que puede ser incómodo.

Ahora bien, es importante que sepas que esta acción es un remedio casero por lo que si la plaga continua debes tomar otro tipo de medidas ya que esto no es la única medida para terminar con la presencia de insectos en el hogar.

¿Cuáles son los beneficios de colocar canela en la casa, según el Feng Shui?

Ahora bien, si tomamos en cuenta otras áreas como el Feng Shui, sistema chino que busca la armonía y el equilibrio de la energía, el uso de la canela atrae abundancia, buena suerte y prosperidad. Por otro lado, la canela tiene un gran significado en temas energéticos ya que su uso representa armonía familiar y eleva la vitalidad. Una de las mejores maneras para poner la canela en casa es colocando ramas (del tamaño que prefieras) en la puerta principal o incluso soplar un poco (el primer día de cada mes) desde la entrada de la casa hasta adentro.