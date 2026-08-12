Gabriel Soto presume a su nueva novia y las redes lo tunden

El espacio digital allegado a la farándula mexicana siempre termina encontrándose con Gabriel Soto. El actor y modelo de 51 años está en constante conversación por sus trabajos televisivos o en su defecto… por las parejas sentimentales con las que se le ve o vincula. En ese sentido, las redes sociales no dejaron pasar su nueva publicación subida a su cuenta de Instagram.

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¿Quién es la actual novia de Gabriel Soto?

En las últimas semanas se conoció y entendió que Gabriel Soto tenía una nueva pareja que de cierta manera ya era formal, pues ya sostienen el mote de noviazgo. En ese sentido, este 12 de agosto quedó completamente claro que ambos se encuentran en una relación que disfrutan, pues se les vio en un viaje que hicieron a la playa.

El Instagram del nacido en Ciudad de México presumió tres imágenes en una publicación donde se ve sonriendo y disfrutando al máximo de una escapada que la pareja se dio a la playa. Con esto, se entiende que Colibrí Jiménez y Soto están en una etapa donde no les interesa ocultar su relación, aunque los medios y redes no dudan en comentar al respecto.

Colibrí Jiménez se cataloga como chef, psicoterapeuta y emprendedora mexicana, quien confirmó su relación Soto desde finales de junio, por lo que este tipo de mensajes públicos reafirman que se encuentran cómodos entre ellos. Sin embargo, la gente se metió con Gabriel Soto (una parte de los internautas) al indicar que es un hombre que no sabe estar solo.

¿Por qué las redes sociales critican mucho a Gabriel Soto?

Entendiendo que las figuras de televisión o redes sociales viven en un contexto de críticas severas en el espacio digital, Gabriel Soto es catalogado por sus haters como un hombre que todo el tiempo está buscando a una mujer. Sus ex parejas han comentado de manera pública que es un infiel, incluyendo a Ana Sinclair… que se indica tuvo un romance con el actor hasta principios de 2026. Por ello le comentan continuamente en redes que acaba de terminar una relación y ya está buscando otra.