Azúcar con lavanda: para qué sirve y por qué recomiendan

La realidad es que existen decenas de productos para lograr una exfoliación de pies o diferentes partes del cuerpo, mismos que se pueden encontrar en cremas o shampoos-jabones que se aplican en una tina de agua para crear alivio. Sin embargo, los practicantes de los remedios caseros indican que este exfoliante de azúcar con lavanda es sumamente efectivo.

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¿Por qué funciona este exfoliante de azúcar con lavanda?

Si quieres aliviar un poco la presión y tensión que se generan en tus pies, se recomienda la aplicación de textura exfoliante del grano dulce con el aroma relajante de la esencia natural. El resultado que muchos han experimentado dictamina aliviar tensiones, suavizar la piel seca y lucir un cuidado personal impecable en la zona de tus pies.

Y es que justamente esta parte del cuerpo soporta la presión de todo tu ser y la fricción del calzado diariamente. A eso también se le agrega que la planta del pie carece de glándulas sebáceas, lo cual provoca una deshidratación veloz, misma que genera durezas y grietas en diferentes zonas como los talones o sus alrededores.

¿Cómo hacer el exfoliante casero de azúcar con lavanda?

Entonces, si gustas remover células muertas de la capa superficial de la piel con el azúcar y además proporcionar propiedades calmantes con la lavanda… sigue estas indicaciones.

Ingredientes

Una taza de azúcar estándar o mascabado

Media taza de aceite vegetal base (oliva o almendras)

Diez a quince gotas de aceite esencial de lavanda

Realización y aplicación

La realización es tan sencilla como combinar el aceite elegido con el azúcar, mezclarlo bien y posteriormente agregar la esencia de lavanda. Con eso concretado, espera formar una pastosidad para aplicarlo tipo crema.

Así, podrás agregar suficiente mezcla en tus pies limpios y ligeramente húmedos, priorizando las zonas con más dureza.

Aplica masajes de 3 a 5 minutos de manera circular para estimular la circulación sanguínea y que las impurezas caigan sin irritar tu piel.

Y finalmente debes enjuagar tus pies con suficiente agua tibia, secándote con una toalla limpia sin frotar, sino quitando el exceso con constantes toques.

Se recomienda hacer este procedimiento una o dos veces por semana para mantener una piel bastante suave.