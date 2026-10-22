Azúcar con lavanda: para qué sirve y por qué recomiendan
Si quieres un relajante casero para tus pies, se recomienda combinar azúcar con lavanda. Así se hace la fórmula y estos son los beneficios obtenidos.
La realidad es que existen decenas de productos para lograr una exfoliación de pies o diferentes partes del cuerpo, mismos que se pueden encontrar en cremas o shampoos-jabones que se aplican en una tina de agua para crear alivio. Sin embargo, los practicantes de los remedios caseros indican que este exfoliante de azúcar con lavanda es sumamente efectivo.
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¿Por qué funciona este exfoliante de azúcar con lavanda?
Si quieres aliviar un poco la presión y tensión que se generan en tus pies, se recomienda la aplicación de textura exfoliante del grano dulce con el aroma relajante de la esencia natural. El resultado que muchos han experimentado dictamina aliviar tensiones, suavizar la piel seca y lucir un cuidado personal impecable en la zona de tus pies.
Y es que justamente esta parte del cuerpo soporta la presión de todo tu ser y la fricción del calzado diariamente. A eso también se le agrega que la planta del pie carece de glándulas sebáceas, lo cual provoca una deshidratación veloz, misma que genera durezas y grietas en diferentes zonas como los talones o sus alrededores.
¿Cómo hacer el exfoliante casero de azúcar con lavanda?
Entonces, si gustas remover células muertas de la capa superficial de la piel con el azúcar y además proporcionar propiedades calmantes con la lavanda… sigue estas indicaciones.
- Ingredientes
Una taza de azúcar estándar o mascabado
Media taza de aceite vegetal base (oliva o almendras)
Diez a quince gotas de aceite esencial de lavanda
@alpacatriste ⚠️ Antes de que empiezen a decir cosas, yo soy de los que dicen que la comida NO va en el cuerpo, pero esto es solo para los talones duros, no pasa nada, no es una zona sensible, no se oscurece por rozamiento, solo se busca eliminar la piel muerta y los callos, no le va a salir hormigas porque mantiene bien cerrado y en un entorno limpio, no todos tenemeos insectos en el cuarto😷 tampoco se va a malograr porque se gasta rapido y el citrico es antioxidante, el limón no va a manchar la piel porque se usa directamente en la ducha, no en la calle bajo el sol, tambien sirve para aclarar rodillas y codos pero usenlo bajo su propia responsabilidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #exfoliantecasero #exfoliante #exfoliantecorporal #exfoliantenatural #eliminarcallos #piessuaves #exfoliantedeazucar #exfolianteparapies #exfolianteparatalonesypies #aclararrodillas #aclararcodos #mascarilladearroz #mascarilladeavena #mascarillascaseras #mascarillaaclarante #bodyscrub #humor #skincare #colombia #colombia🇨🇴 #girls #girlsgirl #girlstips #bodycare ♬ Sway It, Hula Girl - Lisa Ono
- Realización y aplicación
La realización es tan sencilla como combinar el aceite elegido con el azúcar, mezclarlo bien y posteriormente agregar la esencia de lavanda. Con eso concretado, espera formar una pastosidad para aplicarlo tipo crema.
Así, podrás agregar suficiente mezcla en tus pies limpios y ligeramente húmedos, priorizando las zonas con más dureza.
Aplica masajes de 3 a 5 minutos de manera circular para estimular la circulación sanguínea y que las impurezas caigan sin irritar tu piel.
Y finalmente debes enjuagar tus pies con suficiente agua tibia, secándote con una toalla limpia sin frotar, sino quitando el exceso con constantes toques.
Se recomienda hacer este procedimiento una o dos veces por semana para mantener una piel bastante suave.