Esta es la hora LÍMITE para VOTAR por tu Granjero favorito hoy jueves 22 de octubre y salvarlo de la Eliminación

La séptima semana de La Granja VIP sigue avanzando y cinco participantes se encuentran en peligro de abandonar la competencia. Mientras los nominados buscan una oportunidad para salir de la tabla mediante La Salvación, el público ya puede apoyar a su favorito para ayudarlo a permanecer dentro del reality.

Sin embargo, quienes quieran participar deben prestar atención al horario para aprovechar sus votos de este jueves 22 de octubre. Cada persona dispone de un cupo diario que se renueva al comenzar una nueva jornada, por lo que todavía estás a tiempo de respaldar a tu Granjero.

¿Cuál es la hora límite para votar en La Granja VIP hoy jueves 22 de octubre?

La hora límite para utilizar tus votos de este jueves es a las 23:59 horas, tiempo del centro de México. A partir de las 00:00 del viernes 23 de octubre, se renuevan los 10 votos diarios que tiene cada persona para apoyar a los nominados.

Esto significa que puedes participar hoy y volver a votar cuando comience el siguiente día. Puedes concentrar tu apoyo en un solo participante o repartir los votos entre los Granjeros que quieras ayudar.

Cabe destacar que este horario corresponde al cierre de la jornada diaria de votación. La séptima eliminación se definirá el próximo domingo, por lo que el cambio de día permite seguir participando con un nuevo cupo de votos.

¿Quiénes están nominados en la séptima semana de La Granja VIP?

Luego de La Asamblea del miércoles 21 de octubre, la Tabla de Nominación quedó conformada por los siguientes participantes:



Fernando Lozada.

Manelyk González.

Rafael Mercadante.

Azalia Ojeda.

Mario “Mono” Osuna.

Fernando había sido enviado a la tabla mediante El Legado de Pimpinela Escarlata. Posteriormente, utilizó el beneficio del Huevo Dorado para nominar directamente a Mono, quien se sumó a los participantes en riesgo.

De momento, esta lista todavía puede sufrir modificaciones. La Salvación de este jueves y La Traición del viernes serán determinantes para conocer quiénes llegarán nominados a la siguiente Gala de Eliminación.

¿Cuándo será la próxima eliminación de La Granja VIP?

La séptima Gala de Eliminación se llevará a cabo el domingo 25 de octubre, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO.

Antes, este jueves 22 se disputará La Salvación y el viernes 23 llegará La Traición, ambas programadas para las 20:30 horas. Estas dinámicas pueden cambiar el panorama de los nominados antes de que se conozca al siguiente eliminado.