4 cortes de cabello tuft bob que dan un aspecto fresco y juvenil

La última variante del clásico corte bob es el tuft bob, que se ha convertido en una de las tendencias más solicitadas en los salones de belleza, especialmente para melenas cortas que buscan un toque más juvenil.

Este estilo se aleja de la rigidez y las líneas ultra pulidas del bob tradicional para abrir paso a mechones estratégicamente texturizados y puntas desfiladas que crean un penacho sutil de movimiento.

El secreto del tuft bob radica en su capacidad para aportar ligereza al cabello pesado y volumen orgánico al pelo fino, logrando un efecto rejuvenecedor instantáneo.

¡Entérate de todos los detalles de la Carrera Juguetón 2027! Fecha, lugar y más…

Los mejores 4 cortes tuft bob para renovar tu look

Tuft bob clásico a la mandíbula

Es la versión más pura y sofisticada de esta tendencia. El largo se asienta exactamente a la altura del mentón, pero la base se trabaja con tijera de vaciar o navaja para romper la línea recta.

Al incorporar sutiles mechones despeinados en las puntas, rompe con la seriedad del bob tradicional. Es ideal para enmarcar las facciones y dar un aire chic sin esfuerzo.

Cortes de cabello tuft bob

Tuft bob capeado con flequillo desfilado

Esta variante fusiona las puntas texturizadas del tuft con capas cortas invisibles en la zona superior, acompañadas de un flequillo ligero y abierto.

Cortes de cabello tuft bob

Es el aliado número uno para suavizar las líneas del rostro y disimular visualmente la frente o las entradas. El flequillo desfilado aporta un aire sumamente fresco, relajado y divertido.

Long tuft bob

Para quienes no quieren arriesgarse con un corte tan arriba, la versión long se extiende hasta rozar las clavículas o reposar sobre los hombros, manteniendo las puntas completamente desfiladas.

Cortes de cabello tuft bob

Asymmetric tuft bob

Una apuesta vanguardista y con mucha personalidad. En esta versión, un lado de la melena es sutilmente más largo que el otro, y todo el conjunto se trabaja con capas texturizadas para que la transición luzca orgánica.

La asimetría aporta dinamismo visual inmediato y desvía la atención de las líneas de expresión, logrando un aspecto audaz, moderno y muy rejuvenecedor.

