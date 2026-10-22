¿Se dan dulces a los niños en el Día de Muertos? He aquí la explicación

Las festividades tienen la particularidad de sufrir variantes con el paso de los años e incluso dependiendo de la zona donde se celebre. En este caso, el Día de Muertos tiene una amplitud interesante de sobrellevar sus distintas actividades, entre la que se encuentra la petición de dulces que hoy se asocia específicamente con niños. Por ello se hace la pregunta: ¿de dónde viene la práctica de pedir calaverita?

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¿Por qué los niños piden su calaverita en Día de Muertos?

El consenso de esto no es total y tiene explicaciones históricas, regionales y culturales. Por ello, se dan 3 puntos que se deben tomar en cuenta.

Una primera explicación que tiene vínculo con el tema histórico, indica que en la época del virreinato, las familias de bajos recursos acudían con los vecinos de las zonas para pedir distintos alimentos. Esto lo hacían para la colocación de sus ofrendas y así participar con las tradiciones del Día de Muertos.

En un segundo aspecto también se explica el asunto de las “procesiones”,

Mientras que la combinación de festividades ha hecho que Halloween y Día de Muertos se festejen indistintamente. Por ello es normal ver a niños pidiendo calaverita disfrazados de personajes populares de las películas de terror de los Estados Unidos.

¿Qué día se debe pedir calaverita del Día de Muertos?

Esta es una pregunta bastante común, pues el último punto de la pregunta anterior reina en la actualidad en ciudades como la capital mexicana. Los niños salen a pedir su calaverita desde el 31 de octubre. El 1 de noviembre también hay mucha gente pidiendo dulces por las festividades mexicanas. Y el 2 en ocasiones se ven personas exigiendo su calaverita, aunque ya son los que repiten la acción.

Sin embargo, se aclara que la petición de dulces el 31 de octubre sí pertenece en específico a la tradición del Halloween y que de cierta forma la calaverita se sale a pedir el 1 de noviembre.