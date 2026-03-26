TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a DREAM THEATER 40th ANNIVERSARY TOUR

Este 10 de abril, la Arena Ciudad de México se convertirá en el escenario perfecto para revivir grandes éxitos y disfrutar de una experiencia única. Y lo mejor… ¡tenemos pases dobles para ti!

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.