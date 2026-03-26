TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a DREAM THEATER 40th ANNIVERSARY TOUR
TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a vivir una noche épica al ritmo del mejor metal progresivo con Dream Theater 40th Anniversary Tour.
Este 10 de abril, la Arena Ciudad de México se convertirá en el escenario perfecto para revivir grandes éxitos y disfrutar de una experiencia única. Y lo mejor… ¡tenemos pases dobles para ti!
Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.