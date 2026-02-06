Los cuadernos son útiles escolares básicos, por lo que sus portadas son de colores con el nombre de la marca. Aunque existen otros que sí cuentan con decoraciones, pero su costo es más elevado. No obstante, tú puedes hacer lo mismo con ideas muy originales, ya sea para ti o para tus hijos, a fin de que resalten en el salón de clases. En cambio, s i eres la maestra, estos modelos de uñas te encantarán.

Existen 3 maneras de decorar las portadas de tus cuadernos y una de ellas es hacer dibujos, aunque para ello debes ser un experto o tener la habilidad con el lápiz. Pero si no eres talentoso en ello, puedes pegarle calcomanía, o aún mejor, recortes de revistas o periódicos, lo importante es que se vea muy original. Conoce por qué una persona lleva 2 relojes al mismo tiempo.

Estas son las mejores ideas para decorar tus cuadernos

1. Tipo collage: Lo puedes recrear haciendo recortes de revistas y darle un significado.

13 ideas para decorar las portadas de tus cuadernos muy original: nadie lo hará como tú|Pinterest

2. Viajero: Si eres amante de los viajes, este diseño es para ti. Ojo, puede ser tu cuaderno en el que lleves el itinerario de tu nueva aventura.

3. Viajero en el tiempo: Esta decoración de portada es ideal para las almas viejas o que se identifican con alguna época.

4: Moda: Ideal para los estudiantes que sueñan con algún día diseñar lo más top y que luzca en las más grandes pasarelas.

5. Fotografía: Para los amantes de la fotografía, nada mejor que un cuaderno con sus mejores imágenes.

6. Matemáticas: Una de las materias menos queridas por los estudiantes. En la portada puedes agregar números, reglas o una calculadora.

7. Música: El cuaderno ideal para los estudiantes de música. Puedes agregarle el instrumento que tocas o el favorito.

8: Historia: Una de las materias más incomprendidas. Le puede agregar tus datos de estudiante en la portada.

9. Química: Una materia a la que se le puede sacar mucho en cuestión de portadas, debido a los vastos científicos. También puedes optar por la tabla periódica.

10. Dragon Ball Z: Una de las portadas que les encantará a los niños, ya que es de uno de los animes más reconocidos a nivel mundial.

11. BTS: Una de las bandas más afamadas del mundo, por lo que tiene mucho fandom en todas partes del mundo y es muy probable que varias de ellas hagan su portada de la agrupación asiática.

12. One Direction: Esta banda llegó incluso a tener su propio cuaderno, pero hoy a la distancia es recordada por sus fanáticos que aún los contemplan en sus diseños.

13. One Piece: Uno de los animes con más episodios es una buena opción para llevar de portada y más si eres fan.