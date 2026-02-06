inklusion logo Sitio accesible
13 ideas de regalos para San Valentín que le puedes dar a un hombre: ya sea tu amigo o novio

La mayoría de regalos para el 14 de febrero son para mujeres, pero también hay otros detalles que le puedes regalar a los hombres

Escrito por:  José Alejandro

El Día de San Valentín está a la vuelta de la esquina, pues cada vez falta menos para la celebración en la que los enamorados y amigos se demuestran amor con afecto o regalos, como en esta ocasión, con estas 13 ideas de detalles que le puedes dar a tu amigo o novio. Conoce el Pueblo Mágico de Puebla que es ideal para una cita romántica.

Estos regalos van desde detalles minimalistas hechos a mano, decoraciones con globos hasta objetos personalizados que le pueden servir en su día a día, aunque la intención es lo que cuenta. Para esa ocasión especial, ya sea una cita romántica o una cena con amigos, estos 45 diseños de uñas son perfectos para el Día del Amor y de la Amistad.

Los regalos de San Valentín para dar a un hombre

1. Chocolates: Los imperdibles y que te sacan de un apuro si no sabes qué regalar, aunque puedes mejorar la presentación con decoraciones hechas a mano.

2. Taza de café: El regalo perfecto para los amantes del café, la cual será una más para la colección.

3. Termo: Otro regalo que le será útil en su día a día, ya sea en la oficina, en el gimnasio o para el coche.

4. Pulseras: Algunas parejas o amigos optan por traer pulseras con la inicial del otro, por lo que es una buena opción.

5. Collares: Puedes elegir desde acero, plata y oro, aunque el precio de estos 2 metales está por las nubes, pero puedes encontrar opciones más baratas.

6. Desayuno sorpresa: Uno de los imperdibles en ocasiones especiales como cumpleaños, graduaciones o aniversarios.

7. Tatuaje: Una opción un poco alocada, pero que le caería bien a ese amigo o pareja que les gustan los tatuajes, al fin y al cabo, es “otra raya más al tigre”.

8. Anillo: El anillo refleja compromiso y promesa cuando se le regala a una pareja que no está comprometida, por lo que conlleva una gran responsabilidad portarlo.

9. Cartera: Un accesorio que todo hombre no cambia hasta que se le regala una. Si es el caso de tu amigo o novio, opta por esta elección.

10. Kit de belleza: Aunque parezca muy vanidoso por parte de tu amigo o novio, le puedes regalar este kit, a fin de que siempre traiga el bigote o la barba impecable, o luzca un afeitado reluciente.

11. Objeto coleccionable: Una buena idea para aquellos hombres que tienen colección, ya sea de funkos, autos o discos, por mencionar algunos.

12. Decoración: Una buena opción si a tu pareja o amigos se acaban de independizar o de mudar. No está de más un pequeño detalle para que lo tenga en su hogar.

13. Álbum de fotos: Nada mejor que este regalo para recordar y apreciar los mejores momentos.

