El 14 de febrero se celebra San Valentín, Día del Amor y de la Amistad, una fecha en la cual los enamorados aprovechan para demostrarse su amor con afecto o regalos, al igual pasa con los amigos. Por ello , si tienes planeada una cita romántica o con los “cuates”, estos 45 diseños de uñas te harán ver elegante, como lo son e
stos 5 modelos en acrílicas cuadradas que van con todo tipo de piel.
Estos modelos de uñas en almendradas o cuadradas son únicos, desde
estilos románticos con corazones, hasta esmaltes en vino tinto o rojo pasión. Con estos diseños no solamente te sentirás cómoda, sino que lucirás maravillosa en cena entre amigos o pareja.
Conoce estas 7 opciones de efecto de ojo de gato que quedan hermosas.
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest
45 diseños de uñas para San Valentín en almendradas o cuadradas: son sencillas, elegantes y sutiles|Pinterest