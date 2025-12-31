4 peinados que pueden usar los hombres que tienen entradas pronunciadas: las disimulan

El Año Nuevo 2026 está por iniciar y es el momento perfecto para un cambio de look, sobre todo si buscas disimular las entradas pronunciadas que tienes desde hace tiempo. En esta selección te presentamos 4 ideas de peinados para cabello corto de hombre que puedes probar si quieres cubrirlas y lograr un estilo completamente diferente.

De acuerdo con el portal Kmax, las entradas frontales aparecen como un signo de la calvicie que afecta a la mitad de los hombres, por lo que es importante tratarlas. Sin embargo, también existen formas de disimularlas mientras tanto y uno de los trucos más comunes, según expertos en belleza, es darle volumen al cabello. Aquí te contamos cómo lograrlo con estas opciones seguras.

Uno por uno, los peinados que disimulan las entradas en hombres

Peinado texturizado con flequillo: Este se aplica una pequeña cantidad de cera o crema para peinar en el cabello húmedo y debes dirigir el flequillo hacia el frente, sin marcar la raya. La textura es clave para romper las líneas. De esta manera lucirás moderno y juvenil, mientras disimulas muy bien las entradas al cubrir visualmente la zona frontal.

Este peinado te ayudará a disimular las entradas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Crop francés : Suena difícil, pero no lo es. Debes peinar el cabello hacia adelante y ligeramente desordenado. Usa un producto mate para evitar que el cuatro cabelludo se note. Es un estilo minimalista y moderno. Suelen usarse en cortes para entradas y adelgazamiento frontal.

: Suena difícil, pero no lo es. Debes peinar el cabello hacia adelante y ligeramente desordenado. Usa un producto mate para evitar que el cuatro cabelludo se note. Es un estilo minimalista y moderno. Suelen usarse en cortes para entradas y adelgazamiento frontal. Corte clásico con volumen arriba: Tienes que llevar el cabello hacia atrás o ligeramente de lado, una vez que cubras las entradas posibles, fija con pomada o crema para peinar. Es un estilo elegante y masculino. El volumen superior ayudará a desviar la atención de las entradas.

Estos estilos de peinados para disimular las entradas son para hombre|(ESPECIAL/Pinterest)

Corte Buzz cut degradado: Este no es un peinado como tal, sino que se degrada el cabello progresivamente para equilibrar el rostro, haciendo que te veas varonil y seguro, mientras disimula las entradas haciénlas menos evidentes.

Otros trucos para cubrir las entradas del cabello en hombres